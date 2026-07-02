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Българин влезе в щаба на Новак Джокович

Българин влезе в щаба на Новак Джокович

2 Юли, 2026 13:28 989 3

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За момента е ясно, че той ще работи с носителя на 24 титли от Големия шлем по време на Уимбълдън, като вече изгледа двубоите му с китаеца Ибин У и гърка Стефанос Циципас от първия и втория кръг

Българин влезе в щаба на Новак Джокович - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович.

За момента е ясно, че той ще работи с носителя на 24 титли от Големия шлем по време на Уимбълдън, като вече изгледа двубоите му с китаеца Ибин У и гърка Стефанос Циципас от първия и втория кръг.

Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционната компания "Crown Ocean Capital". Освен в технологичния сектор, българинът работи и като треньор по развитие на върхови постижения, посочват от reketiranje.net.

Неговата работа е фокусирана върху развитието на високи постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение.

Включването на Стоянов екипа на Джокович е още едно доказателство, че сърбинът търси специалисти от различни области, с чиято помощ да доразвие играта си на корта и да успее да завоюва така желаната рекордна 25-а титла от Големия шлем.


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