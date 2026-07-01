Любо Пенев прибира Георги Йомов в Локо (София)?

Новият старши треньор на Локомотив София Любослав Пенев обмисля сериозно възможността да засили офанзивната мощ на своя тим с привличането на бившия национал Георги Йомов.

Специалистът изразява силно желание отново да работи с дясното крило, с когото имаха успешен съвместен престой в ЦСКА.

28-годишният Йомов е пред завръщане на професионалния терен, след като изтърпява четиригодишно наказание поради употреба на допинг. В момента футболистът поддържа форма и тренира с дублиращия отбор на ЦСКА. Пред медиите крилото сподели, че неговото желание е да се докаже и да остане в София. Неговото наказание изтича на 25 август 2026 година, след което той ще има официалното право да се включи в официални срещи.

Любослав Пенев, който пое Локомотив София в началото на юни 2026 г., вече направи мащабни промени в състава и освободи седем футболисти. Привличането на Йомов би било ключов трансферен удар за столичния клуб преди старта на новия сезон в efbet Лига. Ръководството на Локомотив София проучва възможността за трансфер, но финалното решение ще зависи и от плановете на ЦСКА, тъй като Йомов изрази лоялност към „армейците“.

Източник: "Тема Спорт" и "Мач Телеграф"