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Любо Пенев прибира Георги Йомов в Локо (София)?

Любо Пенев прибира Георги Йомов в Локо (София)?

1 Юли, 2026 13:26 607 0

  • георги йомов-
  • локомотив софия-
  • футбол

Новият старши треньор на „железничарите“ има желание да привлече в състава си бившия национал

Любо Пенев прибира Георги Йомов в Локо (София)? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият старши треньор на Локомотив София Любослав Пенев обмисля сериозно възможността да засили офанзивната мощ на своя тим с привличането на бившия национал Георги Йомов.

Специалистът изразява силно желание отново да работи с дясното крило, с когото имаха успешен съвместен престой в ЦСКА.

28-годишният Йомов е пред завръщане на професионалния терен, след като изтърпява четиригодишно наказание поради употреба на допинг. В момента футболистът поддържа форма и тренира с дублиращия отбор на ЦСКА. Пред медиите крилото сподели, че неговото желание е да се докаже и да остане в София. Неговото наказание изтича на 25 август 2026 година, след което той ще има официалното право да се включи в официални срещи.

Любослав Пенев, който пое Локомотив София в началото на юни 2026 г., вече направи мащабни промени в състава и освободи седем футболисти. Привличането на Йомов би било ключов трансферен удар за столичния клуб преди старта на новия сезон в efbet Лига. Ръководството на Локомотив София проучва възможността за трансфер, но финалното решение ще зависи и от плановете на ЦСКА, тъй като Йомов изрази лоялност към „армейците“.

Източник: "Тема Спорт" и "Мач Телеграф"


София / България
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