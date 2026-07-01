Мондиал 2026: Удар по амбициите на Сенегал - Менди отпада за мача с Белгия

Големите сили на Световното първенство по футбол през 2026 г. се подготвят за тежки битки, след като лагерите на сочените за аутсайдери отбори демонстрираха огромна увереност.

Удар по амбициите на Сенегал

В друг вълнуващ сблъсък от Мондиала Сенегал ще трябва да се справя без един от стълбовете си. Опитният вратар Едуар Менди официално пропуска предстоящия двубой срещу Белгия, което е сериозен кошмар за африканския тим срещу силното белгийско нападение.

Англия в готовност за ДР Конго и дузпи

Селекционерът на Англия Томас Тухел призна, че очаква изключително труден мач срещу ДР Конго. Опасенията му се потвърждават от лагера на африканския тим, чийто треньор гарантира, че футболистите му са максимално мотивирани да се изправят срещу "трите лъва". В същото време английският национал Деклан Райс вдъхна допълнително самочувствие на феновете, заявявайки, че настоящата селекция на Англия разполага с най-добрите изпълнители на дузпи в цялата си история.

Почетино предпазлив, Пулишич се завръща за САЩ

В лагера на САЩ новините са смесени. Националният селекционер Маурисио Почетино се опита да свали напрежението от своя тим преди сблъсъка с Босна и Херцеговина. "Не сме фаворит, Босна заслужава уважение", коментира тактикът. Американците обаче получават сериозен импулс, тъй като звездата в атаката Кристиан Пулишич е напълно възстановен от контузия и е готов да изиграе цели 90 минути.