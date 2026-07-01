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Никола Цолов атакува върха във Формула 2 на Силвърстоун

Никола Цолов атакува върха във Формула 2 на Силвърстоун

1 Юли, 2026 14:32 928 4

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Българският лъв пристига за Гран при на Великобритания само на две точки зад лидера в шампионата след феноменалната си победа в Австрия

Никола Цолов атакува върха във Формула 2 на Силвърстоун - 1
Снимка: FIA Formula 2
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската звезда в моторните спортове Никола Цолов се впуска в директна битка за първото място в генералното класиране на Формула 2 по време на предстоящия състезателен уикенд за Гран при на Великобритания. Родният пилот на Campos Racing и млад талант на Red Bull Junior Team демонстрира изключителна форма и устрем преди преполовяването на сезон 2026.

Само преди броени дни Цолов постигна четвъртата си победа за сезона, триумфирайки по безапелационен начин в основното състезание на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия. Този успех му донесе актив от 106 точки и съкрати изоставането му от временния водач Габриеле Мини (108 точки) на крехката разлика от едва 2 пункта. По този начин интригата преди емблематичните стартове на „Силвърстоун“ е по-нажежена от всякога.

Българският пилот сподели, че екипът има страхотен ритъм, но очаква предизвикателства на британското трасе поради използването на твърдите смеси на Pirelli, където отборът все още търси перфектния баланс. Въпреки това, Цолов остава мотивиран да продължи силното си представяне и да превърне Силвърстоун в поредния триумф по пътя към голямата си цел — Формула 1.

Програмата на легендарната писта стартира в петък с тренировка и квалификация. В събота предстои спринтовото състезание, а голямата кулминация и битката за челото в шампионата ще се проведат в неделната основна надпревара.

Източници: FIA Formula 2, Gong.bg


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 4 Отговор
    Колето с Тротинетката!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    15:15 01.07.2026

  • 2 Българския лъв

    7 0 Отговор
    Браво Никола! Удоволствие е да те гледам как пилотираш, как наваксваш, как изпреварваш.

    Коментиран от #4

    15:16 01.07.2026

  • 3 Успех момче

    7 0 Отговор
    Боец и шампион! Направи страхотни победи а Мини дори с две точки напред е само един посредствен пилот. Погледите са насочени към Никола а дали ще спечели шампионата или не, мястото му във Ф1 е сигурно.

    15:19 01.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българския лъв":

    Тва е вторият лъФ,след асковската Гришня 🦃🦃🦃🥳🤣👍

    15:20 01.07.2026

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