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Юрген Клоп е готов да поеме Германия, съдбата на Нагелсман се решава до дни

Юрген Клоп е готов да поеме Германия, съдбата на Нагелсман се решава до дни

1 Юли, 2026 14:48, обновена 1 Юли, 2026 14:53 788 3

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  • нагелсман-
  • футбол

Германският футболен съюз е изправен пред ключов избор за треньорския пост на "Бундестима"

Юрген Клоп е готов да поеме Германия, съдбата на Нагелсман се решава до дни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бъдещето на треньорския пост в националния отбор на Германия е пред сериозна развръзка.

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп гледа положително на възможността да застане начело на родината си в бъдеще. В същото време ръководството на Германския футболен съюз (DFB) се подготвя за финални разговори с настоящия селекционер Юлиан Нагелсман.

Ситуацията около Юлиан Нагелсман

  • Срок за решение: Договорът на Нагелсман изтича и DFB иска яснота възможно най-бързо.
  • Предстоящи срещи: Насрочени са финални разговори между треньора и ръководните фактори в съюза.
  • Възможни сценарии: Удължаване на настоящия му договор или официална раздяла.

Факторът "Юрген Клоп"

  • Желание за завръщане: Клоп никога не е криел, че позицията на национален селекционер е сред големите му амбиции.
  • Времеви рамки: Наставникът е отворен за преговори, но всичко зависи от плановете му за почивка.
  • Обществен натиск: Феновете и медиите в Германия виждат в негово лице идеалния спасител на тима.

Какво следва за "Бундестима"

  • Анализ на резултатите: Оценка на представянето под ръководството на Нагелсман.
  • Финансова рамка: Изготвяне на конкретна оферта, ако се стигне до преговори с Клоп.
  • Официално изявление: Очаква се DFB да излезе с позиция веднага след края на разговорите.

Източник: sportal.bg, DFB).


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Нагелсман го издава самата му физиономия, че е слабоумен.Как въобще го избраха за треньор на националния отбор!?🦧🤣🦧

    15:18 01.07.2026

  • 2 Като канцлер

    1 1 Отговор
    гледа положително на възможността да застане начело на родината си в бъдеще.

    15:28 01.07.2026

  • 3 Хммм

    1 1 Отговор
    Този Юрген Клоп е много нагъл. Иска да изхвърли и последния германец от отбора

    15:53 01.07.2026

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