Юрген Клоп е готов да поеме Германия, съдбата на Нагелсман се решава до дни

Самолетът, който кацна извънредно в Бургас, е поискал разрешение за кацане в Кипър, но е получил отказ

Самолетът, изпълняващ полет по маршрут Варшава - Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас, е поискал разрешение за кацане на кипърското ле ...