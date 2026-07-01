Двама загубиха живота си след победата на Мексико над Еквадор

Голяма еуфория заляла Мексико след триумфа с 2:0 над Еквадор в 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, но тя бе помрачена от ужасяваща трагедия. Двама запалянковци – 44-годишен мъж и 19-годишно момиче – загубиха живота си вследствие на задушаване по време на бурните празненства. Инцидентът се разигра в разгара на тържествата, когато тълпата се струпа в ограничено пространство, а радостта се превърна в кошмар.

За съжаление, това не е единственият трагичен случай, свързан с футболния турнир. Само два дни по-рано, във фен зона в Сан Хосе, Калифорния, се разигра кървав инцидент – един човек бе убит, а друг тежко ранен след стрелба по време на празненствата. Случаят разтърси местната общност и повдигна въпроси за сигурността по време на масови спортни събития.

Още при откриването на турнира, трагедията не подмина и стадион "Ацтека". Германски гражданин получи фатален сърдечен удар в един от входните коридори и почина на място, въпреки бързата намеса на медицинските екипи.

Въпреки тежките инциденти, националният отбор на Мексико продължава напред в надпреварата. Следващият им съперник ще бъде определен измежду Англия и ДР Конго, а осминафиналният сблъсък е насрочен за 6 юли от 3:00 часа българско време.

SECRETARÍA DE SALUD CDMX REPORTA DOS MUERTOS EN FESTEJOS TRAS TRIUNFO DE MÉXICO SOBRE ECUADOR EN EL MUNDIAL 2026



Dos personas murieron por asfixia durante los festejos en la Ciudad de México tras la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026. La Secretaría… pic.twitter.com/lSTUXr0AdB — infobae (@infobae) July 1, 2026