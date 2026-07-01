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Двама загубиха живота си след победата на Мексико над Еквадор

Двама загубиха живота си след победата на Мексико над Еквадор

1 Юли, 2026 16:06 955 1

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  • запалянковци-
  • празненства-
  • световно първенство по футбол

Фенове на Мексико станаха жертва на задушаване

Двама загубиха живота си след победата на Мексико над Еквадор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голяма еуфория заляла Мексико след триумфа с 2:0 над Еквадор в 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, но тя бе помрачена от ужасяваща трагедия. Двама запалянковци – 44-годишен мъж и 19-годишно момиче – загубиха живота си вследствие на задушаване по време на бурните празненства. Инцидентът се разигра в разгара на тържествата, когато тълпата се струпа в ограничено пространство, а радостта се превърна в кошмар.

За съжаление, това не е единственият трагичен случай, свързан с футболния турнир. Само два дни по-рано, във фен зона в Сан Хосе, Калифорния, се разигра кървав инцидент – един човек бе убит, а друг тежко ранен след стрелба по време на празненствата. Случаят разтърси местната общност и повдигна въпроси за сигурността по време на масови спортни събития.

Още при откриването на турнира, трагедията не подмина и стадион "Ацтека". Германски гражданин получи фатален сърдечен удар в един от входните коридори и почина на място, въпреки бързата намеса на медицинските екипи.

Въпреки тежките инциденти, националният отбор на Мексико продължава напред в надпреварата. Следващият им съперник ще бъде определен измежду Англия и ДР Конго, а осминафиналният сблъсък е насрочен за 6 юли от 3:00 часа българско време.


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