Мохамед Салах е основна трансферна цел на Ал Ахли

Футболната сцена в Саудитска Арабия отново се раздвижва, след като Ал Ахли, един от най-известните клубове в страната, насочи вниманието си към Мохамед Салах. Египетският ас, който блести с екипа на Ливърпул, е определен като топ трансферна цел за предстоящия летен прозорец, съобщава Sky Sports.

След като се раздели с алжирската си звезда Рияд Марез, клубът от Джеда е решен да привлече ново голямо име, което да вдъхнови феновете и да подсили атаката. Марез напусна Ал Ахли след постигнато споразумение за предсрочно прекратяване на договора, което струваше на клуба около 14,5 милиона евро.

Ал Ахли вече е направил официално запитване до Ливърпул, за да разбере какви са финансовите и спортните изисквания за евентуален трансфер на Мохамед Салах. Клубът иска да се увери, че може да удовлетвори всички условия, за да осъществи този амбициозен ход.

Освен Салах, Ал Ахли следи внимателно и изгряващия талант на Борусия Дортмунд – Карим Адейеми. Саудитският тим е решен да подсили атакуващата си мощ и да се превърне в още по-голяма сила на местната и международната сцена.