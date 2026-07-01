Байерн Мюнхен привлече Исмаел Сайбари от ПСВ

Байерн Мюнхен официално приветства в редиците си изгряващия талант Исмаел Сайбари, който пристига от нидерландския гранд ПСВ Айндховен. 25-годишният полузащитник, считан за едно от най-ярките открития на последните сезони, се обвърза с германския шампион до 30 юни 2031 година.

Сделката между Байерн и ПСВ е на стойност внушителните 55 милиона евро – сума, която подчертава високата оценка за качествата на мароканския национал. Сайбари ще носи фланелката с номер 34, а феновете на "червените" вече тръпнат в очакване да го видят в действие на "Алианц Арена".

През изминалия сезон Исмаел Сайбари се превърна в ключова фигура за ПСВ, като изигра 37 мача във всички турнири, реализирайки 19 попадения и записвайки 9 асистенции. Тези резултати не останаха незабелязани и от селекционера на Мароко, който му гласува доверие за участие на Световното първенство. Там Сайбари блести с отлични изяви и се превърна в един от най-обсъжданите футболисти на турнира.

Трансферът на Исмаел Сайбари е поредното доказателство, че Байерн Мюнхен не спира да инвестира в бъдещето и да привлича футболисти с огромен потенциал.