Санти Касорла затваря последната страница от футболната си приказка

Сантяго Касорла, обичан от феновете и уважаван от съотборници и съперници, официално обяви края на своята впечатляваща футболна кариера. На 41 години, двукратният европейски шампион с националния отбор на Испания, реши да окачи бутонките, слагайки точка на един изключителен път, започнал от скромните игрища на Фонсиело.

След като премина през редица престижни клубове като Виляреал, Арсенал, Малага, Ал-Саад и Рекреативо, Касорла избра да завърши своята кариера именно в Овиедо – отбора, с който направи първите си стъпки във футбола.

В емоционално послание в социалните мрежи, той сподели: "Животът е низ от неочаквани завои. Понякога историите не свършват, а просто те връщат там, откъдето си тръгнал. Моята приказка започна на обикновено игрище, с топка и приятели, които мечтаеха само да играят футбол. Преживях много щастливи мигове, но и трудности, които ме калиха. Върнах се, за да почувствам отново магията и да си припомня откъде тръгнах."

Сега, когато стадионите утихват, а футболните обувки намират своето място на стената, Касорла се сбогува с играта, която му донесе слава, радост и безброй приятелства. Финалът на неговата кариера настъпи не къде да е, а у дома – там, където се раждат мечтите и се пишат легенди.