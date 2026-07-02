Марадона предрече бъдещето на футбола: Прозренията на легендата за Мондиал 2026 се сбъдват

Още през 2018 година, когато светът все още се възхищаваше на магията на Диего Марадона, аржентинската икона направи изказване, което днес звучи като истинско пророчество за предстоящото Световно първенство през 2026 година. Макар да ни напусна през 2020 г., думите на великия №10 продължават да отекват с изненадваща точност.

В едно от своите интервюта, Марадона с усмивка предрече: „Американците ще настояват за четири почивки за реклами. Те искат да разделят мача на четири части по 25 минути, за да има повече време за спонсорите. Ще трябва да играем цели 100 минути!“

Днес, когато САЩ, Канада и Мексико се готвят да бъдат домакини на Мондиал 2026, футболната общност е изправена пред точно такива промени – повече рекламни паузи и нов формат на играта, който поставя комерсиалните интереси на преден план.

Диего не спести мнението си и за другите домакини: „Канадците не ме впечатляват – те са добри скиори, но им липсва футболната страст. А Мексико печели от това домакинство, макар и да не го заслужава.“

Сега, когато трите държави се подготвят за най-големия футболен форум, думите на Марадона звучат като предупреждение и напомняне за истинската същност на играта.

Днес, осем години след тези изказвания, футболните фенове по цял свят се убеждават, че Марадона не беше просто гениален футболист, а и човек с изключителна интуиция за бъдещето на спорта.