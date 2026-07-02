Легендата на Локомотив (София) Нако Дойчев в критично състояние след тежък инсулт

Тревога обхвана редиците на Локомотив (София), след като стана ясно, че един от най-обичаните символи на клуба – Нако Дойчев – се намира в изключително тежко здравословно състояние. Ветеранът, който само преди няколко седмици отпразнува 66-ия си рожден ден, е получил масивен инсулт и в момента се бори за живота си.

Новината за инцидента бе потвърдена от ръководството на "железничарите", които изразиха своята подкрепа и съпричастност към Дойчев и неговото семейство. В официално изявление от клуба призоваха всички фенове и приятели на Локомотив да се обединят в молитви и позитивни мисли за скъпия им "бате Нако", както с обич го наричат поколения футболисти и привърженици.

През годините Нако Дойчев се превърна в истинска икона за Локомотив (София), оставяйки незаличима следа както на терена, така и извън него. С безкрайна отдаденост, борбеност и спортен дух, той вдъхновяваше младите таланти и печелеше сърцата на феновете.

В този труден момент цялата футболна общественост в България изразява съпричастност и подкрепа към Нако Дойчев. Много отбори, бивши съотборници и спортни деятели изпращат послания с пожелания за бързо възстановяване и сила в битката за живот.