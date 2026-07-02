Английски рефер ще ръководи реванша между Левски и Борац – промяна в съдийския състав от УЕФА

В навечерието на дългоочаквания реванш между Левски и Борац Баня Лука, който ще се проведе на 14 юли от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов", УЕФА внесе неочаквана промяна в съдийския състав. Вместо първоначално обявената турска бригада, начело с Огузхан Чакър, европейската футболна централа избра да повери ръководството на срещата на опитния английски арбитър Андрю Мадли.

42-годишният Мадли, който извън футболните терени се изявява като учител, ще бъде подпомаган от своите сънародници Нейл Дейвис и Блейк Антробъс. Четвърти съдия ще бъде Стюърт Атуел, а за видеоповторенията (ВАР) ще отговарят Майкъл Салсбъри и Шон Мейси-Елис – също представители на Англия.

Любопитен факт е, че Андрю Мадли вече има опит с български отбори в европейските клубни турнири. През лятото на 2021 година той ръководи драматичния реванш между Словачко и Локомотив (Пловдив) във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Тогава пловдивчани триумфираха след изпълнение на дузпи, въпреки минималната загуба в редовното време.

Очакванията са за коректно и безпристрастно съдийство, което да гарантира честна и оспорвана битка на терена.