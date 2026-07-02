Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Английски рефер ще ръководи реванша между Левски и Борац – промяна в съдийския състав от УЕФА

Английски рефер ще ръководи реванша между Левски и Борац – промяна в съдийския състав от УЕФА

2 Юли, 2026 20:12 605 3

  • левски-
  • борац баня лука-
  • стадион георги аспарухов-
  • уефа-
  • промяна-
  • огузхан чакър-
  • арбитър-
  • андрю мадли

Изненадваща рокада в съдийската бригада преди ключовия мач на "Герена

Английски рефер ще ръководи реванша между Левски и Борац – промяна в съдийския състав от УЕФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания реванш между Левски и Борац Баня Лука, който ще се проведе на 14 юли от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов", УЕФА внесе неочаквана промяна в съдийския състав. Вместо първоначално обявената турска бригада, начело с Огузхан Чакър, европейската футболна централа избра да повери ръководството на срещата на опитния английски арбитър Андрю Мадли.

42-годишният Мадли, който извън футболните терени се изявява като учител, ще бъде подпомаган от своите сънародници Нейл Дейвис и Блейк Антробъс. Четвърти съдия ще бъде Стюърт Атуел, а за видеоповторенията (ВАР) ще отговарят Майкъл Салсбъри и Шон Мейси-Елис – също представители на Англия.

Любопитен факт е, че Андрю Мадли вече има опит с български отбори в европейските клубни турнири. През лятото на 2021 година той ръководи драматичния реванш между Словачко и Локомотив (Пловдив) във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Тогава пловдивчани триумфираха след изпълнение на дузпи, въпреки минималната загуба в редовното време.

Очакванията са за коректно и безпристрастно съдийство, което да гарантира честна и оспорвана битка на терена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    1 0 Отговор
    КЗЛ КЗЛ

    Коментиран от #3

    20:25 02.07.2026

  • 2 Локо Пд

    2 4 Отговор
    Дано го тури на сините приятелки с Честита Баня!

    20:25 02.07.2026

  • 3 Даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрБр":

    КЗ Литекс

    21:12 02.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове