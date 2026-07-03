Испания е на осминафинал на Мондиал 2026 след категоричен успех над Австрия

Северна Америка стана свидетел на поредната футболна магия, изиграна от Испания, която разгроми Австрия с 3:0 и си осигури място на осминафиналите на Световното първенство. Ла Фурия Роха демонстрира класа, хладнокръвие и безупречна защита, като за пореден път не позволи топката да се озове в собствената им мрежа.

Още от първия съдийски сигнал испанците наложиха темпото и диктуваха събитията на терена. В 30-ата минута Марк Кукурея разтърси австрийската отбрана с попадение, което обаче бе отменено заради нарушение в нападение – разочарование за феновете на червените. Само миг по-късно младият талант Ламин Ямал се впусна в наказателното поле, преодоля двама защитници и стреля опасно, но стражът Александър Шлагер показа завидна реакция и запази резултата непроменен.

В 36-ата минута обаче Микел Оярсабал сложи точка на испанското търпение – след прецизен пас той изпрати топката в долния десен ъгъл и откри резултата.

До края на първата част Ямал и Алекс Баена имаха още шансове да удвоят преднината, но австрийският вратар бе непробиваем, а Баена дори разтресе гредата.

След почивката австрийците опитаха да върнат интригата, но ударът с глава на Саша Калайджич в 61-ата минута профуча над напречната греда.

Испанците не се поколебаха да накажат пропуските на съперника – в 66-ата минута Алекс Баена намери Педро Поро, който безапелационно удвои резултата.

В 85-ата минута Ламин Ямал бе на косъм от трети гол, но австрийската защита изчисти топката от голлинията.

Все пак, в 89-ата минута Марк Кукурея асистира на Оярсабал, който с хладнокръвен удар оформи крайното 3:0.

С този убедителен успех Испания продължава напред без допуснат гол и ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Португалия и Хърватия.