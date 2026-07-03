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Испания е на осминафинал на Мондиал 2026 след категоричен успех над Австрия

Испания е на осминафинал на Мондиал 2026 след категоричен успех над Австрия

3 Юли, 2026 00:00 743 4

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Ла Фурия Роха продължава безупречното си представяне на Мондиала, без допуснат гол

Испания е на осминафинал на Мондиал 2026 след категоричен успех над Австрия - 1
Кадър: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Северна Америка стана свидетел на поредната футболна магия, изиграна от Испания, която разгроми Австрия с 3:0 и си осигури място на осминафиналите на Световното първенство. Ла Фурия Роха демонстрира класа, хладнокръвие и безупречна защита, като за пореден път не позволи топката да се озове в собствената им мрежа.

Още от първия съдийски сигнал испанците наложиха темпото и диктуваха събитията на терена. В 30-ата минута Марк Кукурея разтърси австрийската отбрана с попадение, което обаче бе отменено заради нарушение в нападение – разочарование за феновете на червените. Само миг по-късно младият талант Ламин Ямал се впусна в наказателното поле, преодоля двама защитници и стреля опасно, но стражът Александър Шлагер показа завидна реакция и запази резултата непроменен.

В 36-ата минута обаче Микел Оярсабал сложи точка на испанското търпение – след прецизен пас той изпрати топката в долния десен ъгъл и откри резултата.

До края на първата част Ямал и Алекс Баена имаха още шансове да удвоят преднината, но австрийският вратар бе непробиваем, а Баена дори разтресе гредата.

След почивката австрийците опитаха да върнат интригата, но ударът с глава на Саша Калайджич в 61-ата минута профуча над напречната греда.

Испанците не се поколебаха да накажат пропуските на съперника – в 66-ата минута Алекс Баена намери Педро Поро, който безапелационно удвои резултата.

В 85-ата минута Ламин Ямал бе на косъм от трети гол, но австрийската защита изчисти топката от голлинията.

Все пак, в 89-ата минута Марк Кукурея асистира на Оярсабал, който с хладнокръвен удар оформи крайното 3:0.

С този убедителен успех Испания продължава напред без допуснат гол и ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Португалия и Хърватия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    3 1 Отговор
    АМА ЗАЩО НА ФИГ.ЕДНО
    ТОПКАТА Е В КРАКАТА НА ШНИЦЕЛА..А
    АПРОПО...НА ТИЯ В АМЕЕРАКАНИЯ
    ВСИЧКИ СТАДИОНИ СА ПОКРИТИ
    А ТУК ВСИЧКИ АВТТ.СПИРКИ
    СА НА ОТКРИТО...А...
    А и шпикера беше много досаден
    С излишна информация
    Кой къде и кога е играл
    От времето на фран щрауус

    00:19 03.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    0 2 Отговор
    Най-скучният 16-на финал до момента.

    Коментиран от #3

    00:53 03.07.2026

  • 3 Пълни глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кобра Кай 🥋":

    Къде беше скучното? Да не си гледал друг мач... например шампионите от С.Кореа?

    01:39 03.07.2026

  • 4 Пълни глупости

    1 0 Отговор
    Испания върви добре... както казваше Аснар.

    01:41 03.07.2026

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