Бомба на „Тича“: Черно море привлече национала Алекс Колев!

Варненският клуб официално обяви подписването на договор с 33-годишния български национал Александър Колев. Опитният нападател се присъединява към състава на Илиан Илиев като свободен агент, след като за последно носи екипа на китайския Нантун Чжъюн. Трансферът на Колев е седмата мащабна сделка за „моряците“ през това лято.

Какво знаем за Алекс Колев и неговата визитка?

Опит в чужбина: През изминалия сезон в Китай нападателят записа силно представяне с 8 гола и 5 асистенции в общо 25 изиграни мача. В кариерата си е играл още в Белгия, Полша и Казахстан.

През изминалия сезон в Китай нападателят записа силно представяне с 8 гола и 5 асистенции в общо 25 изиграни мача. В кариерата си е играл още в Белгия, Полша и Казахстан. Познат в Първа лига: На българската футболна сцена той има сериозна статистика от 139 мача и 38 отбелязани гола, защитавайки цветовете на Ботев (Пловдив), Берое, ЦСКА 1948, Крумовград и последно Левски.

На българската футболна сцена той има сериозна статистика от 139 мача и 38 отбелязани гола, защитавайки цветовете на Ботев (Пловдив), Берое, ЦСКА 1948, Крумовград и последно Левски. Национален тим: Колев има записани 15 срещи за мъжкия национален отбор на България, в които е отбелязал 2 попадения.

Други горещи вести от лагера на Черно море в последните часове

Португалско крило на „Тича“: Непосредствено преди сделката за Алекс Колев, Черно море финализира и своето шесто лятно попълнение. Договор с клуба подписа португалският флангови нападател Дуарте Мигел да Силва Барандаш.

Непосредствено преди сделката за Алекс Колев, Черно море финализира и своето шесто лятно попълнение. Договор с клуба подписа португалският флангови нападател Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Край на лагера в Трявна: Днес, 3 юли 2026 г., отборът официално приключва двуседмичния си подготвителен лагер в Трявна и се завръща във Варна. В последната си контрола там „моряците“ завършиха при нулево равенство (0:0) срещу Локомотив (Горна Оряховица). Пълната подготовка продължава на местна почва до старта на новия сезон.

Източници: ПФК Черно море, БТА и Sportal.bg