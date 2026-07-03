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Бомба на „Тича“: Черно море привлече национала Алекс Колев!

Бомба на „Тича“: Черно море привлече национала Алекс Колев!

3 Юли, 2026 12:28, обновена 3 Юли, 2026 12:31 421 1

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Варненци засилват офанзивата си с опитния таран и обявиха нови ключови трансфери в края на лятната си подготовка

Бомба на „Тича“: Черно море привлече национала Алекс Колев! - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Варненският клуб официално обяви подписването на договор с 33-годишния български национал Александър Колев. Опитният нападател се присъединява към състава на Илиан Илиев като свободен агент, след като за последно носи екипа на китайския Нантун Чжъюн. Трансферът на Колев е седмата мащабна сделка за „моряците“ през това лято.

Какво знаем за Алекс Колев и неговата визитка?

  • Опит в чужбина: През изминалия сезон в Китай нападателят записа силно представяне с 8 гола и 5 асистенции в общо 25 изиграни мача. В кариерата си е играл още в Белгия, Полша и Казахстан.
  • Познат в Първа лига: На българската футболна сцена той има сериозна статистика от 139 мача и 38 отбелязани гола, защитавайки цветовете на Ботев (Пловдив), Берое, ЦСКА 1948, Крумовград и последно Левски.
  • Национален тим: Колев има записани 15 срещи за мъжкия национален отбор на България, в които е отбелязал 2 попадения.

Други горещи вести от лагера на Черно море в последните часове

  • Португалско крило на „Тича“: Непосредствено преди сделката за Алекс Колев, Черно море финализира и своето шесто лятно попълнение. Договор с клуба подписа португалският флангови нападател Дуарте Мигел да Силва Барандаш.
  • Край на лагера в Трявна: Днес, 3 юли 2026 г., отборът официално приключва двуседмичния си подготвителен лагер в Трявна и се завръща във Варна. В последната си контрола там „моряците“ завършиха при нулево равенство (0:0) срещу Локомотив (Горна Оряховица). Пълната подготовка продължава на местна почва до старта на новия сезон.

Източници: ПФК Черно море, БТА и Sportal.bg


България
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  • 1 само да попитам

    0 0 Отговор
    а ранени има ли от бомбата или са я обезвредили успешно?

    12:34 03.07.2026

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