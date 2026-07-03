Генерална репетиция в Панчарево: ЦСКА представя новите в последна контрола срещу Марек

Днес от 19:00 часа, отборът на ЦСКА ще изиграе последната си предсезонна проверка срещу втородивизионния Марек /Дупница/.
Срещата ще се проведе на клубната база в Панчарево и се явява официален финален тест за тактическите планове на треньорския щаб преди официалния старт на кампанията.
Спортната редакция обобщава ключовите детайли около двубоя, които вълнуват привържениците:
Ограничен капацитет и безплатен вход за феновете
Ръководството на клуба обяви, че входът за срещата е изцяло свободен. Въпреки това, поради продължаващите мащабни ремонтни дейности в тренировъчния център в Панчарево, капацитетът за зрители ще бъде силно ограничен. Вратите на базата ще отворят в 18:15 часа, като достъпът ще бъде преустановен веднага след запълване на обособените за публика места. Придвижването на феновете ще се случва строго по ул. „Белоснежка“ посока страничния вход.
Завръщане в състава и представяне на селекцията
Мачът се очаква с голям интерес заради възможността феновете да видят в игра новите попълнения. ЦСКА вече си осигури услугите на Жоел Цварц (привлечен от Локомотив Пловдив) и Стефано Снеси (дошъл от Анортозис). В допълнение, след контузия за „армейците“ се завръща и ключовият бранител Делова, което ще даде допълнителни опции в защита.
Равносметката от лятото и поглед към Европа
До момента по време на предсезонния си лагер в Австрия, ЦСКА записа следните резултати:
- Победи: 2:1 срещу Брине Гросупле и 3:2 срещу Одра Ополе.
- Загуби: Тежко поражение с 0:4 от украинския Полесие Житомир.
Днешният спаринг е изключително важен, тъй като след по-малко от седмица – на 9 юли – ЦСКА стартира участието си в първия квалификационен кръг на Лига Европа с домакинство срещу северноирландския Дери Сити.
Къде да гледаме двубоя?
За привържениците, които няма да успеят да присъстват на трибуните в Панчарево, срещата ще бъде излъчвана на живо в интернет пространството на платформата Sportbg.bg, а развитието на срещата в реално време може да се следи в Gong.bg.
Източници: Официален сайт на ФК ЦСКА София, Sportal.bg, Gong.bg и Sportbg.bg.
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13:52 03.07.2026