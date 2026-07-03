Андре Онана отново ще пази за Трабзонспор: Манчестър Юнайтед финализира нов наем

Вратарят Андре Онана отново ще облече екипа на Трабзонспор, след като Манчестър Юнайтед официално потвърди преотстъпването му на турския клуб. Сделката, за която информира авторитетният журналист Фабрицио Романо, може да донесе на "червените дяволи" до 1,3 милиона паунда, като в договора не е включена клауза за постоянен трансфер.

Турският гранд ще поеме основната част от възнаграждението на камерунския национал, включително и бонусите, които играчите на Манчестър Юнайтед получават заради участието на отбора в Шампионската лига. Според Самюел Лукхърст, цялата заплата на Онана ще бъде изплащана от Трабзонспор, което е сериозно облекчение за бюджета на английския клуб.

Въпреки че се говореше за амбицията на Онана да се завърне на "Олд Трафорд" и да се бори за титулярното място, изглежда, че шансовете му да играе отново за Манчестър Юнайтед са минимални. Договорът му с английския гранд е валиден до 30 юни 2028 година, но бъдещето му остава под въпрос.

През изминалия сезон Онана изигра 40 мача с екипа на Трабзонспор във всички турнири, демонстрирайки стабилност и класа под рамката. От пристигането си в Манчестър Юнайтед през лятото на 2023 година, камерунският вратар има общо 102 участия за "червените дяволи".

Best of luck for the 2026/27 season, @AndreyOnana! 🇹🇷 — Manchester United (@ManUtd) July 3, 2026