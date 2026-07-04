Аржентина оцеля в трилър срещу Кабо Верде след продължения

Действащият световен шампион Аржентина се класира по изключително труден начин за 1/8-финалите на Мондиал 2026, след като надделя над абсолютния дебютант Кабо Верде с 3:2 след продължения (1:1 в редовното време). Пред препълнените трибуни на „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, символичните домакини бяха изправени пред угрозата да запишат една от най-големите издънки в историята на световните финали.

Меси даде тон, но „сините акули“ захапаха здраво

Срещата започна по план за селекцията на Лионел Скалони, за когото това бе юбилеен мач номер 100 начело на „албиселесте“. В 29-ата минута капитанът Лионел Меси откри резултата. След страхотно прехвърлящо подаване на Лисандро Мартинес, Меси овладя топката и я прати неспасяемо в горния ъгъл на вратата за 1:0. Това бе негов 7-и гол на турнира и общо 20-и на световни първенства.

Вместо да се пречупят, футболистите на Кабо Верде, ръководени от селекционера Бубиста, показаха защо останаха непобедени в груповата фаза. В 59-ата минута полузащитникът на българския Лудогорец Дерой Дуарте шокира южноамериканците. Той получи пас от Райън Мендеш, обърна се пред наказателното поле и с прецизен удар преодоля Емилиано Мартинес за 1:1. Въпреки натиска на Аржентина и феноменалните спасявания на 40-годишния вратар Возиня, редовното време завърши без нов гол.

Лудост в продълженията

Драмата достигна своя пик в допълнителните 30 минути. Още в 92-ата минута бранителят Лисандро Мартинес отново изведе Аржентина напред, засичайки топка след изпълнение на корнер.

Африканската приказка обаче отказа да приключи толкова лесно. В 103-ата минута Сидни Лопес Кабрал изригна с фантастичен удар от границата на наказателното поле в горния десен ъгъл, хвърляйки щаба на Кабо Верде в луд възторг – 2:2.

Когато мачът видимо отиваше към дузпи, късметът обърна гръб на храбрите островитяни. В 111-ата минута, след поредното центриране на Меси от корнер, защитникът на Кабо Верде Диней Боржеш си отбеляза нелеп автогол, отклонявайки топката в собствената си мрежа за крайното 3:2.

В оставащите минути Кабо Верде пропусна златен шанс да изравни отново, а Емилиано Мартинес трябваше да спасява опасен удар от свободен удар на Кабрал. С този успех Аржентина продължава защитата на титлата си и на 1/8-финалите ще се изправи срещу отбора на Египет, който по-рано елиминира Австралия след дузпи.

Статистика от мача:

Притежание на топката: Аржентина 64% – 36% Кабо Верде

Аржентина 64% – 36% Кабо Верде Точни удари: Аржентина 10 – 5 Кабо Верде

Аржентина 10 – 5 Кабо Верде Голмайстори: 1:0 Меси (29'), 1:1 Д. Дуарте (59'), 2:1 Л. Мартинес (92'), 2:2 С. Кабрал (103'), 3:2 Диней (111' автогол)

Източник: The Guardian, France 24