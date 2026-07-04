Скалони след трилъра, при който Аржентина едва оцеля срещу Кабо Верде: Просто исках мачът да приключи

Селекционерът на националния отбор на Аржентина по футбол Лионел Скалони смята, че трудната победа с 3:2 срещу дебютанта на Световното първенство Кабо Верде след продължения служи като напомняне, че никой елиминационен мач не е лесен, предаде БТА.

Действащият световен шампион на два пъти повеждаше в двубоя, но съставът от малката островна страна в Атлантическия океан и двата пъти успя да изравни - веднъж чрез полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте в редовното време и после в продълженията чрез Сидни Лопеш Кабрал.

"Да, заслужавахме да спечелим и да продължим напред, но това беше изключително труден мач. Играчите бяха напълно изтощени в края на срещата. Има зони, в които да се подобрим, но те показаха устойчивост. Играчите са изморени заради продълженията - това са твърде много минути и те получиха някои схващания, но когато играят със сърцето си, тогава можеш да преодолееш всичко. Отборът показа характера и стойността си днес", заяви Лионел Скалони след срещата, цитиран от агенция Ройтерс.

Аржентинският наставник призна, че мачът е бил далеч по-неудобен, отколкото всички са прогнозирали, особено след втория изравнителен гол на Кабо Верде.

"Просто исках мачът да приключи. Видяхте невероятния гол, който вкараха. Винаги съм предпазлив. Бях по-спокоен, отколкото изглеждах. Всички мислиха, че ще бъде разходка в парка, но аз знаех, че няма да е така", каза Скалони.

Попитан дали отговорността на това да са фаворит в двубоя е тежала върху "гаучосите", аржентинецът отговори: "Не. Най-хубавото нещо за този отбор е, че никога не се предава. Момчетата продължават да нападат и са напълно вдъхновени. Мисля, че се справихме с предизвикателството. Теренът беше странен - топката не реагираше така, както сме свикнали, не беше никак идеално."

За Лионел Скалони мачът е бил идеално олицетворение на аржентинския футбол.

"Какво означава да си аржентинец? Да страдаш. Кабо Верде даде 200 процента, а във футбола това изравнява силите. Феновете са първите, които разбират, че това е Аржентина и нищо за нас не е лесно. Има нещо специално в този екип. Ще продължим напред и няма начин да не излезем по-силни след това и да продължим напред", добави аржентинският специалист.

Съперник на южноамериканците на осминафиналите ще бъде Египет във вторник от 19:00 часа в Атланта.