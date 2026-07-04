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Скалони след трилъра, при който Аржентина едва оцеля срещу Кабо Верде: Просто исках мачът да приключи

Скалони след трилъра, при който Аржентина едва оцеля срещу Кабо Верде: Просто исках мачът да приключи

4 Юли, 2026 07:56 1 540 2

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Аржентина се класира за осминафиналите на Мондиал 2026 след победа с продължения срещу Кабо Верде

Скалони след трилъра, при който Аржентина едва оцеля срещу Кабо Верде: Просто исках мачът да приключи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Аржентина по футбол Лионел Скалони смята, че трудната победа с 3:2 срещу дебютанта на Световното първенство Кабо Верде след продължения служи като напомняне, че никой елиминационен мач не е лесен, предаде БТА.

Действащият световен шампион на два пъти повеждаше в двубоя, но съставът от малката островна страна в Атлантическия океан и двата пъти успя да изравни - веднъж чрез полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте в редовното време и после в продълженията чрез Сидни Лопеш Кабрал.

"Да, заслужавахме да спечелим и да продължим напред, но това беше изключително труден мач. Играчите бяха напълно изтощени в края на срещата. Има зони, в които да се подобрим, но те показаха устойчивост. Играчите са изморени заради продълженията - това са твърде много минути и те получиха някои схващания, но когато играят със сърцето си, тогава можеш да преодолееш всичко. Отборът показа характера и стойността си днес", заяви Лионел Скалони след срещата, цитиран от агенция Ройтерс.

Аржентинският наставник призна, че мачът е бил далеч по-неудобен, отколкото всички са прогнозирали, особено след втория изравнителен гол на Кабо Верде.

"Просто исках мачът да приключи. Видяхте невероятния гол, който вкараха. Винаги съм предпазлив. Бях по-спокоен, отколкото изглеждах. Всички мислиха, че ще бъде разходка в парка, но аз знаех, че няма да е така", каза Скалони.

Попитан дали отговорността на това да са фаворит в двубоя е тежала върху "гаучосите", аржентинецът отговори: "Не. Най-хубавото нещо за този отбор е, че никога не се предава. Момчетата продължават да нападат и са напълно вдъхновени. Мисля, че се справихме с предизвикателството. Теренът беше странен - топката не реагираше така, както сме свикнали, не беше никак идеално."

За Лионел Скалони мачът е бил идеално олицетворение на аржентинския футбол.

"Какво означава да си аржентинец? Да страдаш. Кабо Верде даде 200 процента, а във футбола това изравнява силите. Феновете са първите, които разбират, че това е Аржентина и нищо за нас не е лесно. Има нещо специално в този екип. Ще продължим напред и няма начин да не излезем по-силни след това и да продължим напред", добави аржентинският специалист.

Съперник на южноамериканците на осминафиналите ще бъде Египет във вторник от 19:00 часа в Атланта.


САЩ
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  • 2 Пилотът Гошу

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    Абе айде, почти всички фаворити сте забравили и къде се намирате, и за какво сте там... Отбори за по милиард играят квартален футбол, все едно съм събрал комшиите едно време... Аржентина 800 милиона плюс, Германия 950 милиона, а се озорват или даже падат срещу отбори от Горно Нанадолнище.... Че и тръгнал да обяснява колко добре се справили, все едно от отбор като техния не се очаква много повече като абсолютен минимум...
    Браво на Кабо Верде, заслужаваха да продължат. Аман от примадони вече, скъпоплатени търтеи, които си мислят, че само имената им са достатъчни като се появят на терена... 800+ милиона срещу 54 милиона отбор... Абсолютен резил... Немците същата работа... 950 милиона срещу 150 милиона отбор...

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