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Фенове на Аржентина и Кабо Верде се сбиха на мача в Маями

Фенове на Аржентина и Кабо Верде се сбиха на мача в Маями

4 Юли, 2026 09:17 707 0

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Полицията се намеси и успя да прекрати мелето, съобщиха местните медиите

Фенове на Аржентина и Кабо Верде се сбиха на мача в Маями - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фенове на националните отбори на Аржентина и Кабо Верде се сбиха по време на мача помежду им от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. Полицията се намеси и успя да прекрати мелето, съобщиха медиите отвъд океана. Отборите се срещнаха на стадион „Хард Рок“ в Маями, САЩ. Мачът завърши с победа с 3:2 за южноамериканския отбор, предаде БТА.

В осминафиналите Аржентина ще играе срещу Египет. Мачът ще се проведе във вторник, 7 юли.

Аржентина си осигури място в осминафиналите на Световното първенство по футбол след драматична победа с 3:2 след продължения над дебютанта Кабо Верде в Маями.

Световните шампиони бяха на ръба на изненадата, но демонстрираха класа и характер, за да продължат защитата на титлата си. На следващия етап те ще срещнат Египет, който елиминира Австралия след изпълнение на дузпи.

Капитанът Лионел Меси откри резултата в 29-а минута с прецизен завършващ удар, но голът не сломи амбициите на африканския дебютант.

В петдесет и деветата минута халфът на Лудогорец Дерой Дуарте се възползва от колебание в аржентинската защита и отбеляза за 1:1, като смълча аржентинската публика в Маями.

До края на редовното време вратарят на Кабо Верде Возиня направи редица впечатляващи спасявания и прати двубоя в продължения.

Само няколко минути след началото на допълнителното време Лисандро Мартинес изведе Аржентина напред с точен удар за 2:1, но радостта беше кратка. Сидни Лопеш Кабрал върна интригата с великолепен шут от дистанция и възстанови равенството 2:2.

В 111-а минута Меси изпълни корнер, Кристиан Ромеро се извиси и с глава насочи топката, която се отклони в тялото на Диней Боржеш и влезе в мрежата за решаващото 3:2.

До края африканците хвърлиха всичко в атака, но Емилиано Мартинес и защитата запазиха крехкия аванс.


САЩ
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