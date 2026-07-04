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Защитник на Египет е първият играч с два автогола на едно и също Световно първенство

Защитник на Египет е първият играч с два автогола на едно и също Световно първенство

4 Юли, 2026 13:04 431 0

  • световно първенство-
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  • автогол

Египет се класира за осминафиналите след победа срещу Австралия с изпълнение на дузпи

Защитник на Египет е първият играч с два автогола на едно и също Световно първенство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на Египет Мохамед Хани стана първият играч в историята на Световните първенства по футбол с два автогола на един и същи Мондиал, предаде БТА.

Свободен удар на австралийския халф Айдън О'Нийл в 55-ата минута в петък се отби от главата на Хани и влезе в мрежата, за да изравни резултата за 1:1 в мача от 1/16-финалите.

Това се случи само минути след като Хани остана на терена след сблъсък с австралийския халф Конър Меткалф, когато се опитваха да стигнат до топката близо до същата врата. Разтревожени съотборници на Египет веднага потърсиха помощ и Хани получи лекарска помощ няколко минути, очевидно заради евентуално сътресение на мозъка, преди да му бъде позволено да остане в мача.

Хани си вкара автогол и при равенството 1:1 на Египет срещу Белгия в груповата фаза.

Египет се класира за осминафиналите след победа срещу Австралия с изпълнение на дузпи.


САЩ
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