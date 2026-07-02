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Левски чака заключение и за състоянието на Мустафа Сангаре

Левски чака заключение и за състоянието на Мустафа Сангаре

2 Юли, 2026 11:29 594 0

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Все още не е ясно дали ще може да бъде използван в мачовете от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац

Левски чака заключение и за състоянието на Мустафа Сангаре - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорският щаб на Левски чака заключение и за състоянието на Мустафа Сангаре. Мощният централен нападател лекува контузия по време на по-голяма част от подготвителния лагер, преминал в Правец. Едва от около седмица той води тренировки. И все още не е ясно дали ще може да бъде използван в мачовете от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац (Баня Лука).

Засега шансовете на тарана да играе в първия мач са изключително малки. Но ако има възможност Хулио Веласкес да го ползва в реванша, то Сангаре ще бъде картотекиран в УЕФА. Когато испанският треньор залага на игра с тежък централен нападател, именно Мустафа е първа опция пред него. След това идва колумбиецът Хуан Переа.


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