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Анчелоти: Не мисля, че има такова нещо като план против Холанд

Анчелоти: Не мисля, че има такова нещо като план против Холанд

5 Юли, 2026 11:54 713 2

  • световно първенство-
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  • ерлинг холанд

Бразилия ще се изправи пред ново сериозно изпитание за надеждите си да спечели шеста титла на Световното първенство

Анчелоти: Не мисля, че има такова нещо като план против Холанд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти твърди, че не възнамерява да изготви специален „анти-Холанд“ план в опит да неутрализира нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и да преодолее Норвегия, за да си осигури място на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол, предаде БТА.

След като оглави Група C, отборът на Анчелоти спечели трудно след обрат с 2:1 срещу Япония в 1/16-финалите си с гол в добавеното време на Габриел Мартинели.

Бразилия ще се изправи пред ново сериозно изпитание за надеждите си да спечели шеста титла на Световното първенство, когато срещне коравия тим на Норвегия на стадион „МетЛайф“ в неделя, като победителите ще срещнат Англия или съ-домакините Мексико.

Анчелоти обаче настоява, че играчите му трябва да се съсредоточат върху това да спрат добре тренирания отбор на Норвегия като цяло, а не само да гледат огблизо как защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш ще се бори срещу Холанд.

„Не мисля, че има такова нещо като план против Холанд", каза Анчелоти на пресконференция. „Не е нужно да казвам на играчите си как да се защитават, те са се изправяли един срещу друг няколко пъти.

Нашият отбор е в оптимално състояние. Трябва обаче да продължим да се подобряваме.“

„Всички знаят как играе Халанд. Нямам какво да обяснявам на защитниците си как да играят срещу него. Очевидно са играли срещу него няколко пъти, така че ние сме фокусирани само върху това да се подготвим добре за мача, да разберем основните характеристики на противника и знаем, че са много опасни в нападение. Норвегия е предизвикателен отбор, отбор, който има структура, има много добра организация, така че трябва да играем на най-доброто си ниво, но мисля, че сме във време, когато можем да играем на най-доброто си ниво, защото сме уверени и излязохме от труден последен мач срещу Япония.“

Бразилия ще бъде без халфа Лукаш Пакета, който получи проблем с подколянното сухожилие срещу Япония, но нападателят на Барселона Рафиня може да се завърне в игра след контузия на бедрото.

„Рафиня се възстановява много добре“, каза Анчелоти. „Той все още не е на 100 процента, но е на разположение да бъде на пейката и да може да играе няколко минути или да бъде полезен в определени моменти. Той се възстанови много добре и много бързо. Много сме доволни от това, защото Рафиня е много, много важен играч за отбора.“


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МБВ 464

    0 0 Отговор
    Бразилия си играе нейната игра!

    Коментиран от #2

    12:09 05.07.2026

  • 2 Да, така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "МБВ 464":

    Но дано паднат!

    12:35 05.07.2026

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