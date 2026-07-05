Вратарят на Парагвай: Килиан Мбапе ме вбеси

Вратарят на Парагвай Орландо Хил коментира ситуацията след последния съдийски сигнал на мача от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. срещу Франция (0:1). Вратарят искаше да се ръкува с френския капитан Килиан Мбапе, но нападателят го игнорира и започна да празнува. След това вратарят хвърли топката към нападателя, удряйки го в гърба. Мбапе не реагира.

„Килиан Мбапе ме вбеси. Протегнах ръка, за да го поздравя, но той ме игнорира“, каза Хил след мача, предаде БТА.

Хил е на 26 години. Играе за аржентинския клуб Сан Лоренцо. Вратарят е изиграл 11 мача за парагвайския национален отбор.

Френският нападател Килиан Мбапе коментира победата с 1:0 над Парагвай на осминафиналите на Световното първенство по футбол.

„Знаехме какъв мач да очакваме. Мисля, че беше много полезно за нас да преживеем такъв мач и да видим как ще се справим. Показахме, че не сме просто отбор, който може да играе атакуващ футбол. Всеки отбор играе според силните си страни – няма правилен или грешен начин да се играе. Единственият правилен начин е да се спечели. Сега трябва да се съсредоточим върху Мароко. Наистина очакваме с нетърпение да играем срещу тях, защото знаем, че са много добър отбор“, цитиран е 27-годишният играч на уебсайта на ФИФА.

"Ако трябва да си пъхнем ръцете в калта, ще го направим! Мислеха, че ще излезем да играем със смокинги. Но ние знаем как да играем и мръсен футбол. И дори в това бяхме по-добри от тях!“, каза още Мбапе, цитиран от BeInSports.

Четвъртфиналният мач на Световното първенство през 2026 г. между Франция и Мароко ще се проведе на 9 юли.