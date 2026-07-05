Вратарят на Парагвай: Килиан Мбапе ме вбеси

Вратарят на Парагвай Орландо Хил коментира ситуацията след последния съдийски сигнал на мача от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. срещу Франция (0:1). Вратарят искаше да се ръкува с френския капитан Килиан Мбапе, но нападателят го игнорира и започна да празнува. След това вратарят хвърли топката към нападателя, удряйки го в гърба. Мбапе не реагира.
„Килиан Мбапе ме вбеси. Протегнах ръка, за да го поздравя, но той ме игнорира“, каза Хил след мача, предаде БТА.
Хил е на 26 години. Играе за аржентинския клуб Сан Лоренцо. Вратарят е изиграл 11 мача за парагвайския национален отбор.
Френският нападател Килиан Мбапе коментира победата с 1:0 над Парагвай на осминафиналите на Световното първенство по футбол.
„Знаехме какъв мач да очакваме. Мисля, че беше много полезно за нас да преживеем такъв мач и да видим как ще се справим. Показахме, че не сме просто отбор, който може да играе атакуващ футбол. Всеки отбор играе според силните си страни – няма правилен или грешен начин да се играе. Единственият правилен начин е да се спечели. Сега трябва да се съсредоточим върху Мароко. Наистина очакваме с нетърпение да играем срещу тях, защото знаем, че са много добър отбор“, цитиран е 27-годишният играч на уебсайта на ФИФА.
"Ако трябва да си пъхнем ръцете в калта, ще го направим! Мислеха, че ще излезем да играем със смокинги. Но ние знаем как да играем и мръсен футбол. И дори в това бяхме по-добри от тях!“, каза още Мбапе, цитиран от BeInSports.
Четвъртфиналният мач на Световното първенство през 2026 г. между Франция и Мароко ще се проведе на 9 юли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко
12:34 05.07.2026
2 Дресьор
12:37 05.07.2026
3 трошичко
Коментиран от #5
12:49 05.07.2026
4 щом си опазил задните части
12:53 05.07.2026
5 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
До коментар #3 от "трошичко":Е СЕГА СВЕТЪТ ВИДЯ ЗАЩО
ДОНАЛД ДЪК👑НЕ ДОПУСКА
ЛАТИНУСИ В АМЕРИКАНИЯ...
13:03 05.07.2026
6 абе
След два мача тотално ритане и рендосване на противника Парагвай не са с най-донбрия си имидж.
Съдията два пъти изпусна мача. А може би нарочно поряза Германия и Франция.
Но както честно си казва Мбапе, този френски тим е доста по наясно с "мръсната игра", отколкото маншафта....
13:11 05.07.2026