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Вратарят на Парагвай: Килиан Мбапе ме вбеси

Вратарят на Парагвай: Килиан Мбапе ме вбеси

5 Юли, 2026 12:31 1 207 6

  • световно първенство-
  • франция-
  • парагвай-
  • килиан мбапе

Протегнах ръка, за да го поздравя, но той ме игнорира, заяви вратарят на Парагвай Орландо Хил

Вратарят на Парагвай: Килиан Мбапе ме вбеси - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вратарят на Парагвай Орландо Хил коментира ситуацията след последния съдийски сигнал на мача от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. срещу Франция (0:1). Вратарят искаше да се ръкува с френския капитан Килиан Мбапе, но нападателят го игнорира и започна да празнува. След това вратарят хвърли топката към нападателя, удряйки го в гърба. Мбапе не реагира.

„Килиан Мбапе ме вбеси. Протегнах ръка, за да го поздравя, но той ме игнорира“, каза Хил след мача, предаде БТА.

Хил е на 26 години. Играе за аржентинския клуб Сан Лоренцо. Вратарят е изиграл 11 мача за парагвайския национален отбор.

Френският нападател Килиан Мбапе коментира победата с 1:0 над Парагвай на осминафиналите на Световното първенство по футбол.

„Знаехме какъв мач да очакваме. Мисля, че беше много полезно за нас да преживеем такъв мач и да видим как ще се справим. Показахме, че не сме просто отбор, който може да играе атакуващ футбол. Всеки отбор играе според силните си страни – няма правилен или грешен начин да се играе. Единственият правилен начин е да се спечели. Сега трябва да се съсредоточим върху Мароко. Наистина очакваме с нетърпение да играем срещу тях, защото знаем, че са много добър отбор“, цитиран е 27-годишният играч на уебсайта на ФИФА.

"Ако трябва да си пъхнем ръцете в калта, ще го направим! Мислеха, че ще излезем да играем със смокинги. Но ние знаем как да играем и мръсен футбол. И дори в това бяхме по-добри от тях!“, каза още Мбапе, цитиран от BeInSports.

Четвъртфиналният мач на Световното първенство през 2026 г. между Франция и Мароко ще се проведе на 9 юли.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    12 4 Отговор
    Доста нахално сигане.

    12:34 05.07.2026

  • 2 Дресьор

    9 2 Отговор
    По принцип, маймуните могат да се приучат да подражават на човека. Не всички, но някои могат.

    12:37 05.07.2026

  • 3 трошичко

    6 2 Отговор
    Парагвай показаха пред света много грозно лице. Съжалявам, че не спах, а останах да ги гледам. Още в самото начало на мача камерата показа парагвайската публика и там видях някаква жена, ама такава злоба беше изписана на лицето и, че бях много изненадан. На практика не можах да гледам футбол, защото такъв нямаше. Отсега нататък ще имам особено, негативно, отношение към тази далечна държава. След тази среща и да сменят треньора моето негативно отношение към тази държава си остава.

    Коментиран от #5

    12:49 05.07.2026

  • 4 щом си опазил задните части

    2 0 Отговор
    от обонго бабе е добре, то кълве на мъжко упе

    12:53 05.07.2026

  • 5 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "трошичко":

    Е СЕГА СВЕТЪТ ВИДЯ ЗАЩО
    ДОНАЛД ДЪК👑НЕ ДОПУСКА
    ЛАТИНУСИ В АМЕРИКАНИЯ...

    13:03 05.07.2026

  • 6 абе

    2 0 Отговор
    Хвани единия , удари другия са.
    След два мача тотално ритане и рендосване на противника Парагвай не са с най-донбрия си имидж.
    Съдията два пъти изпусна мача. А може би нарочно поряза Германия и Франция.
    Но както честно си казва Мбапе, този френски тим е доста по наясно с "мръсната игра", отколкото маншафта....

    13:11 05.07.2026

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