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Англичаните отговориха шеговито на слуха, че взимат виагра преди мача с Мексико

Англичаните отговориха шеговито на слуха, че взимат виагра преди мача с Мексико

5 Юли, 2026 15:19 763 1

  • световно първенство-
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  • виагра

В социалните мрежи се появиха предположения, че отборът използва виагра, за да се бори с ефектите на надморската височина

Англичаните отговориха шеговито на слуха, че взимат виагра преди мача с Мексико - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Англия Джордан Хендерсън се пошегува, че английските футболисти не се нуждаят от виагра, за да се подготвят пълноценно за сблъсъка на осминафиналите на Световното първенство с Мексико на „Естадио Ацтека“, предаде БТА.

В социалните мрежи се появиха предположения, че отборът на Томас Тухел използва лекарството за еректилна дисфункция, за да се бори с ефектите на надморската височина в Мексико Сити, който се намира на повече от 2000 метра над морското равнище.

След като Тухел обяви, че слухът не е верен, Хендерсън по-късно беше попитан как отборът му се справя с трудната обстановка и той се пошегува: „Ами, виаграта помогна, мисля... Шегувам се!“

„Играчите са много адаптивни, наистина, и просто се справят с нещата“, каза той, визирайки неуспешните опити на ФИФА да премести началния час на мача и шумните мексиканци, които бдяха пред хотела на Англия.

„Като началния час вчера, дали играем в 12:00 ч., дали играем в 18:00 ч. (местно време), ... всъщност не ни притеснява. Просто идваме тук, за да си вършим работата, а именно да бъдем най-добрата версия на себе си, да бъдем заедно, да се състезаваме, да даваме всичко един за друг и за нацията у дома, да ги накараме да се гордеят с нас и да се опитаме да спечелим футболен мач. Всичко, на което не можем да повлияем, като началните часове, надморската височина или други неща в хотела, не е под наш контрол, така че просто трябва да намерим решения, в което сме доста добри.“


Мексико
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