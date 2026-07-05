Англичаните отговориха шеговито на слуха, че взимат виагра преди мача с Мексико

Полузащитникът на Англия Джордан Хендерсън се пошегува, че английските футболисти не се нуждаят от виагра, за да се подготвят пълноценно за сблъсъка на осминафиналите на Световното първенство с Мексико на „Естадио Ацтека“, предаде БТА.

В социалните мрежи се появиха предположения, че отборът на Томас Тухел използва лекарството за еректилна дисфункция, за да се бори с ефектите на надморската височина в Мексико Сити, който се намира на повече от 2000 метра над морското равнище.

След като Тухел обяви, че слухът не е верен, Хендерсън по-късно беше попитан как отборът му се справя с трудната обстановка и той се пошегува: „Ами, виаграта помогна, мисля... Шегувам се!“

„Играчите са много адаптивни, наистина, и просто се справят с нещата“, каза той, визирайки неуспешните опити на ФИФА да премести началния час на мача и шумните мексиканци, които бдяха пред хотела на Англия.

„Като началния час вчера, дали играем в 12:00 ч., дали играем в 18:00 ч. (местно време), ... всъщност не ни притеснява. Просто идваме тук, за да си вършим работата, а именно да бъдем най-добрата версия на себе си, да бъдем заедно, да се състезаваме, да даваме всичко един за друг и за нацията у дома, да ги накараме да се гордеят с нас и да се опитаме да спечелим футболен мач. Всичко, на което не можем да повлияем, като началните часове, надморската височина или други неща в хотела, не е под наш контрол, така че просто трябва да намерим решения, в което сме доста добри.“