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Роналдо: Ще сложа край, когато аз искам, а не когато вие искате

Роналдо: Ще сложа край, когато аз искам, а не когато вие искате

5 Юли, 2026 23:53 702 3

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  • кристиано роналдо-
  • роналдо

Роналдо има 232 мача за Португалия, в които е отбелязал 146 гола

Роналдо: Ще сложа край, когато аз искам, а не когато вие искате - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо отговори на въпрос за оттеглянето си от националния отбор преди мача от осминафиналите на Световното първенство по футбол срещу Испания, предаде БТА.

Мачът Португалия-Испания ще се проведе на 6 юли от 22:00 часа.

„Така е, откакто се присъединих към националния отбор на 18 години, и това няма да се промени. Винаги съм там, тялом и духом. Независимо дали играя или не, винаги ще имам важна роля. Ще прекратя кариерата си, както казах преди няколко години, когато аз искам, а не когато вие искате. Мисля, че задаването на един и същ въпрос отново и отново е загуба на време“, цитира Роналдо AS.

Роналдо има 232 мача за Португалия, в които е отбелязал 146 гола. Заедно с националния отбор нападателят стана европейски шампион през 2016 г. и спечели Лигата на нациите два пъти (сезони 2018/19 и 2024/25).


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    4 2 Отговор
    Има много Нахални хора!

    23:59 05.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    1 1 Отговор
    Верно е. Ма он иначе си е добар, де.

    Коментиран от #3

    00:14 06.07.2026

  • 3 Добър е

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Вкарва голове само от дузпа. През останалото време се движи по терена и постоянно гледа в екрана над стадиона дали камерата го снима.
    Меси постоянно наблюдава и анализира обстановката на терен Роналдо е като зрител пред екран и няма връзка с играта.

    00:21 06.07.2026

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