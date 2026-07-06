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Отмениха червен картон на американски футболист, Тръмп благодари на ФИФА

Отмениха червен картон на американски футболист, Тръмп благодари на ФИФА

6 Юли, 2026 00:02 623 1

  • световно първенство-
  • сащ-
  • белгия-
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  • джани инфантино-
  • фоларин балогун

24-годишният нападател получи директен червен картон в 64-ата минута при победата на САЩ с 2:0 над Босна и Херцеговина

Отмениха червен картон на американски футболист, Тръмп благодари на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на националния тим на САЩ по футбол Фоларин Балогун ще бъде на разположение на селекционера Маурисио Почетино за мача с Белгия, въпреки че беше изгонен с червен картон при победата на тима над Босна и Херцеговина на 1/16-финалите на Световното първенство, съобщиха от ФИФА, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

"В съответствие с член 27 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА прилагането на наказанието за мач се отлага за изпитателен срок от една година“, се казва в изявление на Световната футболна централа.

Американският президент Доналд Тръмп реагира в собствената си социална мрежа „Трут Сошъл“ на отмененото наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун. „Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост.“

До този момент Доналд Тръмп не се беше появявал на Световното първенство, но сега американският президент даде гласност на позицията си след отмяната на санкцията на Фоларин Балогун. Публична тайна е, че Тръмп поддържа тесни връзки с президента на ФИФА Джани Инфантино. Именно Инфантино връчи на американския президент широко обсъжданата „Награда за мир на ФИФА“.

„Това само подхранва спекулациите“, смята журналистът Том Будевел.

„След мача Тръмп вече беше заплашил, че ще спре турнира, ако ФИФА не отмени наказанието. Това е оказване на огромен натиск. Всички знаят, че Инфантино и Тръмп поддържат директна връзка“, твърди журналистът, цитиран от медии в Белгия, предаде Sportal.bg.

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия сравни решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун преди мача от 1/8-финалите на Световното първенство по футбол с първоаприлска шега.

„Не знаех, че ще играем на 1 април, а не на 6 юли“, цитира Гарсия журналистът Бен Джейкъбс, пише БТА.

24-годишният нападател получи директен червен картон в 64-ата минута при победата на САЩ с 2:0 над Босна и Херцеговина в 1/16-финалите и се очакваше да пропусне мача на отбора си в следващия кръг.

На 5 юли ФИФА отмени наказанието на играча. Балогун ще има право да играе в срещата от 1/8-финалите на Световното първенство срещу Белгия. Двубоят ще се проведе в нощта на 6 срещу 7 юли и започва в 3:00 часа.


САЩ
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  • 1 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Те така надзаде у годините, горе-доле 15-ина, баце тиквата стана "футболист на годината".😂 Връзки му е майката...

    00:12 06.07.2026

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