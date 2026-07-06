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В Бразилия остават зад Карло Анчелоти въпреки провала на Мондиал 2026

В Бразилия остават зад Карло Анчелоти въпреки провала на Мондиал 2026

6 Юли, 2026 06:30 749 1

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Карло Анчелоти ще остане селекционер до Мондиал 2030

В Бразилия остават зад Карло Анчелоти въпреки провала на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Отпадането на Бразилия от Световното първенство през 2026 г. няма да доведе до промени в треньорския пост. Според изпълнителния директор на националните отбори Родриго Каетано, Карло Анчелоти ще остане селекционер до Мондиал 2030, като федерацията е убедена, че именно стабилността е ключът към бъдещия успех.

Каетано подчерта, че е необходим „нормален цикъл“ с повече спокойствие и последователност, за да може проектът на Анчелоти да се развие. Той призна разочарованието от отпадането, но изтъкна, че работата на италианеца през последните месеци е засилила доверието в него.

„Всички сме тъжни и обезсърчени, но не можем да омаловажим периода, в който бяхме заедно. Играчите показаха професионализъм от първия до последния ден“, заяви Каетано, като допълни, че отборът е показал значителен растеж по време на турнира.

Според него Бразилия е била в най-добрата си форма точно преди отпадането, което прави загубата още по-болезнена. Въпреки това федерацията вярва, че Анчелоти е правилният човек за дългосрочния проект.

Италианецът пое „Селесао“ през 2025 г. след престоя си в Реал Мадрид и води отбора през финалната фаза на квалификациите и Мондиал 2026. Сега той ще има възможност да изгради нов цикъл, насочен към Световното първенство през 2030 г.


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  • 1 Дзак

    0 1 Отговор
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