Нападателят на Франция Брадли Баркола: Никога не бях играл в мач с толкова удари и бутане

Отборът на Франция победи Парагвай с 1:0 и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство, но мачът ще се започни предимно с нечистата игра на тима от Южна Америка, както и факта, че съдията от Узбекистан Илгиз Танташев не показа нито един жълт картон на парагвайците, предаде БТА.

"Никога не бях играл в такъв мач, с толкова удари, бутане в гърба. Беше трудно, но спечелихме", каза нападателят на ПСЖ Брадли Баркола, цитиран от АФП. "Получих много удари, но не трябваше да отговарям, не трябваше да влизам в тази игра", добави той.

"Нямам какво да кажа за съдийството, вие сте го видели сами. Имаше 30-40 нарушения и нито един жълт картон", съжаляваше Раян Шерки.

"Не разбрах как парагвайците се отърваха без картон. Намирам, че съдията не бе на висотата на мача", анализира пред агенцията бившият международен съдия Брюно Дериен.

"Аз щях да получа четири червени картона в този мач", каза шведската легенда Златан Ибрахимович, който коментира за Fox Sports.

С изключение на едно нарушение на Лионел Меси в мача с Алжир, което можеше да се санкционира с червен картон, и засадата при гола на Хърватия срещу Португалия за това, че топката е докоснала косата на играч, не е имало груби съдийски грешки до момента, смята Брюно Дериен.

"Глобалното впечатление е, че философията на съдиите е да оставят да се играе по-свободно, като реферите са на висота", каза още бившият съдия.