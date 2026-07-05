Реал и Винисиус подновяват преговорите за нов договор

Реал Мадрид и крилото Винисиус Жуниор са се споразумели да възобновят преговорите за нов договор след Световното първенство по футбол, за да не го разсейват от турнира, съобщи "Марка", предаде БТА.

Винисиус може да започне преговори с други клубове на 1 януари 2027 г., ако не успее да поднови договора си дотогава.

Основното разногласие остава финансово. Съгласно настоящото споразумение 25-годишният нападател печели приблизително 20 милиона евро на сезон, докато мениджърите на бразилеца се надяват на увеличение на заплатата до приблизително 30 милиона евро годишно. Реал Мадрид смята подобни условия за малко вероятни.

През сезон 2025/26 Винисиус е записал 53 участия във всички турнири, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.