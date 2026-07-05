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ЦСКА привлече защитник, играл в Евертън и ЦСКА (Москва)

ЦСКА привлече защитник, играл в Евертън и ЦСКА (Москва)

5 Юли, 2026 20:24 668 1

  • цска-
  • жан-филип гбамин-
  • първа лига

През лятото на 2025 г. бранителят подписва с Метц, където записва 31 мача, 1 гол и 1 асистенция

ЦСКА привлече защитник, играл в Евертън и ЦСКА (Москва) - 1
Снимка: CSKA Sofia FC
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА привлече Жан-Филип Гбамин, обявиха от клуба.

Котдивоарският централен защитник Жан-Филип Гбамин е четвъртото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец.

Освен в центъра на отбраната, той може да бъде използван и като дефанзивен полузащитник. Гбамин пристига при „армейците“ от френския ФК Метц, като подписа договор за срок от две години.

Жан-Филип Гбамин е роден на 25 септември 1995 г. в Кот д'Ивоар. Юношеската му кариера преминава в Ланс, а дебютът му в мъжкия футбол е през 2012 г. с втория отбор на клуба.

Гбамин притежава богат опит в силни европейски първенства. Освен за Ланс, той е играл още за Майнц, Евертън, ЦСКА (Москва), Трабзонспор, Нант, Цюрих, Дюнкерк и Метц.

През лятото на 2025 г. бранителят подписва с Метц, където записва 31 мача, 1 гол и 1 асистенция.

Жан-Филип Гбамин притежава и френско гражданство. Той е преминал през различните юношески и младежки национални гарнитури на Франция, а през 2017 г. дебютира за представителния отбор на Кот д'Ивоар. За националния тим на африканската държава има общо 24 мача.

ЦСКА приветства Жан-Филип Гбамин с добре дошъл и му пожелава много успехи, победи и трофеи с червената фланелка, пишат от ЦСКА.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шизофен 1914

    9 2 Отговор
    Моля ви не публикувайте положителни статии за ЦСКА.
    Въздействат ми много зле.
    Идва ми да рецитирам, рецитирам, рецитирам.
    Дофттора ми каза да не се ядосвам,за да се Опрая.

    20:33 05.07.2026

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