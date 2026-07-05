ЦСКА се похвали с продадени 20 000 фен карти за новия стадион

От ЦСКА се похвалиха, че вече 20 000 привърженици са закупили фен картата, чрез която ще става плащането на абонаментни карти или билети за мачовете на "червените" на стадион "Българска армия". Както е известно, от клуба правят обиколка из градовете в България, за да могат всички желаещи да се сдобият с пластиката.

„20 000! Червената вълна поставя нови рекорди!

Вече 20 000 армейски сърца – от всички точки на България, се сдобиха с новата фен карта на ЦСКА! А интересът не спира да расте и да расте...

Да – ние сме родени за величие, и отново го доказваме! Благодарим на уникалната армейска общност за огромната подкрепа и любов към клуба – където и да отидем, червените легиони ни очакват!

Фен номер 20 000, който направи своята регистрация, е Васил Койновски от Трявна.

Той получи специална изненада – футболна топка с автографи на играчите на тима и възможност да посети нашия храм и най-доброто място за футбол на Балканите - „Българска армия“, заедно със своята приятелка.

Момент, който двамата със сигурност ще помнят цял живот!

Фен картата на ЦСКА сбъдва голямата ни мечта - да се върнем там, където принадлежим. Стадионът ни ще предлага най-високо ниво на сигурност, комфорт и неповторимо изживяване, а родителите ще могат спокойно да посещават двубоите на любимия отбор с децата си.

Кампанията ни набира шампионска скорост – през този уикенд посетихме Видин, Монтана и Самоков. Без почивен ден продължава да работи централния пункт в София, а скоро продължаваме и в още градове във всички точки на България!

Обратно у дома!“, написаха от ЦСКА на своята официална страница в социалните мрежи.