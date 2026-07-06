Тотнъм с исторически трансферен удар: Италианският ас Сандро Тонали подписа с клуба

Тотнъм Хотспър официално обяви привличането на Сандро Тонали – един от най-талантливите полузащитници на Италия. Сумата по сделката е зашеметяваща: цели 100 милиона британски лири ще потеглят към Нюкасъл Юнайтед, което превръща Тонали в най-скъпото попълнение в историята на "шпорите".

26-годишният Тонали, известен със своята борбеност и изключителна визия на терена, пристига в Северен Лондон след впечатляващ престой в Нюкасъл. Италианският национал се присъедини към "свраките" през лятото на 2023 година, когато бе привлечен от Милан срещу 70 милиона евро. За краткото си време на "Сейнт Джеймсис Парк" той изигра 110 мача във всички турнири и реализира 10 попадения – постижение, което не остана незабелязано от водещите европейски клубове.

Макар официалната продължителност на договора да не бе разкрита, източници, близки до клуба, разкриват, че Тонали е подписал 5-годишен контракт с Тотнъм. Очакванията към него са огромни – феновете се надяват, че именно той ще се превърне в ключовия двигател на полузащитата и ще помогне на "шпорите" да се борят за трофеи през следващите сезони.

С този трансфер Тотнъм ясно показва амбициите си да се завърне сред елита на английския и европейския футбол. Привличането на играч от калибъра на Тонали е ясен сигнал, че клубът е готов да инвестира сериозно в изграждането на конкурентен състав, способен да се противопостави на най-добрите.