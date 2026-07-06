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Левски тръгва към Шампионската лига с гостуване в Баня Лука - мачът ще бъде излъчен на живо

Левски тръгва към Шампионската лига с гостуване в Баня Лука - мачът ще бъде излъчен на живо

6 Юли, 2026 17:44 1 038 7

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Ново начало за "сините" на европейската сцена

Левски тръгва към Шампионската лига с гостуване в Баня Лука - мачът ще бъде излъчен на живо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски София отново се впуска в битката за място сред най-добрите отбори на Стария континент. Българският гранд ще направи първата си крачка към груповата фаза на Шампионската лига с тежко гостуване на Борац (Баня Лука). Срещата ще се проведе във вторник, 7 юли, от 21:30 часа, като феновете ще могат да я проследят на живо по DIEMA SPORT. До последно излъчването на мача в българския ефир беше под въпрос.

Днес шампионите на България отпътуваха за Босна и Херцеговина с чартърен полет, изпълнени с надежда и увереност. Треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция в 19:30 часа, а веднага след това, от 20:30, "сините" ще проведат официалната си тренировка на стадиона в Баня Лука. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат отворени за медиите и феновете, които с нетърпение очакват да видят любимците си в действие.

За съжаление, Левски ще трябва да се справя без някои ключови футболисти – Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич няма да вземат участие в двубоите срещу Борац. Добрата новина за "сините" е, че всички нови попълнения – Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Сержиньо и Мехди Мубарик – са на разположение на Веласкес и са готови да се докажат на европейската сцена.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 5 Отговор
    На стоп ли? Щото нали нямат пари да си платят дълговете ...

    Коментиран от #3, #7

    17:46 06.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Успех!

    18:19 06.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Левскар

    3 1 Отговор
    Успех момчета и само Левски.

    18:31 06.07.2026

  • 5 Локо Пд

    2 1 Отговор
    Да пожелаем на Подуяне тежка и срамна загуба!

    Коментиран от #6

    18:46 06.07.2026

  • 6 Няма нужда от пожелания

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Локо Пд":

    Те си знаят!

    18:58 06.07.2026

  • 7 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Те , които не си платиха дълговете ФАЛИРАХА.

    19:20 06.07.2026

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