Левски тръгва към Шампионската лига с гостуване в Баня Лука - мачът ще бъде излъчен на живо

Левски София отново се впуска в битката за място сред най-добрите отбори на Стария континент. Българският гранд ще направи първата си крачка към груповата фаза на Шампионската лига с тежко гостуване на Борац (Баня Лука). Срещата ще се проведе във вторник, 7 юли, от 21:30 часа, като феновете ще могат да я проследят на живо по DIEMA SPORT. До последно излъчването на мача в българския ефир беше под въпрос.

Днес шампионите на България отпътуваха за Босна и Херцеговина с чартърен полет, изпълнени с надежда и увереност. Треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция в 19:30 часа, а веднага след това, от 20:30, "сините" ще проведат официалната си тренировка на стадиона в Баня Лука. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат отворени за медиите и феновете, които с нетърпение очакват да видят любимците си в действие.

За съжаление, Левски ще трябва да се справя без някои ключови футболисти – Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич няма да вземат участие в двубоите срещу Борац. Добрата новина за "сините" е, че всички нови попълнения – Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Сержиньо и Мехди Мубарик – са на разположение на Веласкес и са готови да се докажат на европейската сцена.