Хулио Веласкес: Миналогодишните успехи са вече само спомен, футболът се играе тук и сега

С наближаването на дългоочаквания двубой между Левски и Борац Баня Лука, старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес изрази увереност и реализъм по време на традиционната си пресконференция. Испанският специалист не скри, че пред отбора стои сериозно изпитание, но подчерта, че мотивацията и амбицията са на най-високо ниво. Двубоят от първия предварителен кръг на Шампионската лига е във вторник от 21:30 часа, българско време.

Веласкес сподели задоволството си от начина, по който новите футболисти се интегрират в състава. "Атмосферата в отбора и подкрепата на останалите играчи улесняват процеса на адаптация. Разбира се, всяка промяна изисква време, но сме доволни от напредъка както на терена, така и извън него," коментира треньорът.

"Очаква ни изключително труден мач. Борац неслучайно е шампион на Босна и Херцеговина. Влизаме в срещата с огромно желание и амбиция, но не бива да забравяме да подхождаме с уважение и скромност," категоричен бе Веласкес. Той подчерта, че и двата отбора са запазили основната си структура от миналия сезон, което прави сблъсъка още по-непредвидим

"Миналогодишните успехи са вече само спомен. Футболът се играе тук и сега. За мен зрелостта означава да бъдеш скромен, но и амбициозен. Щастливи сме от постигнатото, но трябва да докажем класата си на терена," допълни наставникът на Левски.

Веласкес обърна внимание и на физическото състояние на отбора: "Някои от играчите не са преминали пълна подготовка, а и шампионатите приключват по различен начин в днешно време. Въпреки това, футболистите демонстрират завиден професионализъм и с всеки изминал ден се подобряват."

С оглед на равностойните сили и домакинското предимство на Борац, Веласкес призова за максимална концентрация и отдаденост. "Във футбола няма гаранции – всичко може да се случи. Важно е да останем верни на себе си и да покажем най-доброто, на което сме способни," завърши испанецът.