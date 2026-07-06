Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес: Миналогодишните успехи са вече само спомен, футболът се играе тук и сега

Хулио Веласкес: Миналогодишните успехи са вече само спомен, футболът се играе тук и сега

6 Юли, 2026 21:39 409 0

  • левски-
  • борац баня лука-
  • старши треньорът-
  • хулио веласкес-
  • предварителен кръг-
  • шампионската лига

Испанският наставник на "сините" подчерта значението на скромността и колективния дух преди сблъсъка в Босна

Хулио Веласкес: Миналогодишните успехи са вече само спомен, футболът се играе тук и сега - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С наближаването на дългоочаквания двубой между Левски и Борац Баня Лука, старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес изрази увереност и реализъм по време на традиционната си пресконференция. Испанският специалист не скри, че пред отбора стои сериозно изпитание, но подчерта, че мотивацията и амбицията са на най-високо ниво. Двубоят от първия предварителен кръг на Шампионската лига е във вторник от 21:30 часа, българско време.

Веласкес сподели задоволството си от начина, по който новите футболисти се интегрират в състава. "Атмосферата в отбора и подкрепата на останалите играчи улесняват процеса на адаптация. Разбира се, всяка промяна изисква време, но сме доволни от напредъка както на терена, така и извън него," коментира треньорът.

"Очаква ни изключително труден мач. Борац неслучайно е шампион на Босна и Херцеговина. Влизаме в срещата с огромно желание и амбиция, но не бива да забравяме да подхождаме с уважение и скромност," категоричен бе Веласкес. Той подчерта, че и двата отбора са запазили основната си структура от миналия сезон, което прави сблъсъка още по-непредвидим

"Миналогодишните успехи са вече само спомен. Футболът се играе тук и сега. За мен зрелостта означава да бъдеш скромен, но и амбициозен. Щастливи сме от постигнатото, но трябва да докажем класата си на терена," допълни наставникът на Левски.

Веласкес обърна внимание и на физическото състояние на отбора: "Някои от играчите не са преминали пълна подготовка, а и шампионатите приключват по различен начин в днешно време. Въпреки това, футболистите демонстрират завиден професионализъм и с всеки изминал ден се подобряват."

С оглед на равностойните сили и домакинското предимство на Борац, Веласкес призова за максимална концентрация и отдаденост. "Във футбола няма гаранции – всичко може да се случи. Важно е да останем верни на себе си и да покажем най-доброто, на което сме способни," завърши испанецът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове