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Рейналдо: Попаденията срещу Борац свалиха огромно напрежение от мен

Рейналдо: Попаденията срещу Борац свалиха огромно напрежение от мен

25 Юли, 2026 10:40 546 0

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Преди две години нямах почти нищо, а днес играя в Шампионската лига, казва нападателят

Рейналдо: Попаденията срещу Борац свалиха огромно напрежение от мен - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Новото попълнение на Левски Рейналдо даде емоционално интервю пред бразилското издание ge.globo, в което разказа за трудния си път до европейския футбол. Нападателят, който пристигна на „Герена“ това лято от португалския Санта Клара срещу 1,5 млн. евро, призна, че само преди две години бъдещето му е изглеждало съвсем различно, предава gong.bg.

„Няма как да опиша с думи какво е да играеш в Шампионската лига. Това е мечтата на всеки футболист, все едно участваш на световно първенство. Бях изключително щастлив, че помогнах на отбора да продължи напред, като отбелязах два гола. Когато се обърна назад, виждам, че преди две години, докато бях в Гуарани, почти нямах нищо. Пред мен много врати бяха затворени. Борех се с ежедневни трудности, но с молитви и подкрепата на семейството си успях да стигна дотук“, сподели Рейналдо.

Бразилецът призна, че попаденията срещу Борац Баня Лука са свалили огромно напрежение от плещите му. „Това беше истинско облекчение. Всеки футболист мечтае да играе на тази сцена. Да видиш пълен стадион и да чуеш как феновете скандират името ти след гол в Шампионската лига – това е сбъдната детска мечта. Попаденията срещу Борац свалиха огромно напрежение от мен“, добави нападателят.

Рейналдо разкри още, че е преминал през сериозни изпитания, преди да стигне до настоящия момент. „След изпадането на Крисиума в трета дивизия преживях много тежък период. После преминах в Атлетико Паранаензе, където израснах като футболист. През 2022 година получих тежка контузия и почти година не играх. Тогава президентът на Санта Клара Бруно Висенте ми подаде ръка. Вярваше в мен, въпреки че се възстановявах. Беше трудно, бях преотстъпван, но днес вижте къде съм“, заяви бразилецът пред ge.globo.


България
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