Испания триумфира над Португалия и прекърши надеждите на Роналдо

В истински футболен спектакъл на стадион „Далас Стейдиъм“, националният отбор на Испания изкова минимална, но изключително ценна победа с 1:0 над Португалия и си осигури място на четвъртфиналите на Световното първенство. Мачът бе изпълнен с напрежение, пропуски и драматични обрати, а героят на вечерта стана Микел Мерино, който вкара решаващия гол в добавеното време.
След болезнената загуба от Португалия във финала на Лигата на нациите през миналата година, „Ла Роха“ този път показа характер и взе сладък реванш. Испанците демонстрираха борбен дух и не се отказаха до последния съдийски сигнал, а усилията им бяха възнаградени в самия край на срещата.
Още в началните минути испанците можеха да поведат, но Микел Оярсабал пропусна златен шанс, след като бе изведен сам срещу Диого Коща и прати топката встрани от вратата. Вратарят на Португалия се превърна в истинска стена, спасявайки удари на Ламин Ямал и Алекс Баена в 16-ата минута.
Португалците също имаха своите възможности – Кристиано Роналдо опита да изненада Унай Симон, но испанският страж бе на висота.
Втората част започна с неочакван обрат за Португалия – Нуно Мендеш напусна терена поради травма, а на негово място се появи Нелсон Семедо.
Испания продължи да натиска, като Педри и Ламин Ямал също тестваха бдителността на Коща, но без успех.
Когато всички очакваха продължения, Феран Торес изведе Микел Мерино зад защитата на Португалия, а полузащитникът на Испания хладнокръвно реализира победния гол. Португалците се хвърлиха в отчаяна атака, но Бернардо Силва пропусна да изравни с глава буквално в последните секунди.
След финалния съдийски сигнал големият въпрос остана – дали това бе последният мач на легендарния Кристиано Роналдо за „мореплавателите“? Феновете на Португалия затаиха дъх, а бъдещето на звездата остава обвито в мистерия.
На четвъртфиналите „Ла Роха“ ще се изправи срещу победителя от двубоя между Белгия и САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
00:13 07.07.2026
2 az СВО Победа 81
Много битка и нещо интересно....
Коментиран от #8, #22, #27
00:14 07.07.2026
3 Мдаа!🤔
Коментиран от #6
00:15 07.07.2026
4 Браво
00:18 07.07.2026
5 НАТО мощ и сила
Коментиран от #12, #13
00:19 07.07.2026
6 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "Мдаа!🤔":Роналдо е циркаджия. Меси и класика. Ямал е бъдещата звезда!
Коментиран от #10, #25
00:22 07.07.2026
7 Лост
00:22 07.07.2026
8 Гонзо Гонзов
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Ще е интересен мачът САЩ-Белгия! САЩ ще победи със сигурност, или Инфантино ще остане без топки! Поредната гейдържава си заминава, което е чудесно!
00:22 07.07.2026
9 Отгоре ми се казва
00:23 07.07.2026
10 Ей Диван Паша
До коментар #6 от "ИСТИНАТА":Кой беше, че да коментираш Роналдо? Циркаджията си ти
Коментиран от #15, #16
00:24 07.07.2026
11 НАПРАВО МИ СЕ
Коментиран от #14
00:24 07.07.2026
12 Хаха хаха ха
До коментар #5 от "НАТО мощ и сила":А на руснаците топката им потъна в блатото! Няма бензин в Русия, а в Куба няма захар. ФАКТ!
00:25 07.07.2026
13 НАТО вазелин и разширители
До коментар #5 от "НАТО мощ и сила":Братя са, колкото ти и Калушев!😋
00:25 07.07.2026
14 Това е
До коментар #11 от "НАПРАВО МИ СЕ":Типичният Бай Ганьо - да коментира и критикува хора над нивото му.
Коментиран от #18
00:25 07.07.2026
15 Аз съм футболен фен
До коментар #10 от "Ей Диван Паша":Роналдо е ла.но!
Коментиран от #17
00:27 07.07.2026
16 ИСТИНАТА
До коментар #10 от "Ей Диван Паша":Аз съм обективен зрител. Роналдо е посредствен артист. Меси е футболист от класа! Руснаците никакви ги няма, нали?
00:28 07.07.2026
17 Ти си
До коментар #15 от "Аз съм футболен фен":Анонимник във факти. Много му пука на Роналдо какво мисли Диванен Критик от България
00:28 07.07.2026
18 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #14 от "Това е":Имам сериозни притеснения, че някой от гейовете коментатори ще се изпусне в ефир! Много се напъват , бе пейзан!😂
00:31 07.07.2026
19 РЕАЛИСТ
Коментиран от #21
00:36 07.07.2026
20 Педерсон
Коментиран от #23
00:39 07.07.2026
21 Колумб
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":тъпи клишета на тъпи коментатори ...................
Коментиран от #24
00:40 07.07.2026
22 Ти кво искаш
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Да станат от гроба Пеле,, Марадона, Кройф и Зико и да гледаш НЕскучен мач?
Като не ти харесва не гледаш.
00:49 07.07.2026
23 Кобра Кай 🥋
До коментар #20 от "Педерсон":Един дрон го хвана как стои пред трите камери и прави тъжно личице 😀 актьор артист 🤭
00:50 07.07.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Колумб":Що бе, я вземи и обясни, вместо да правиш тъп коментар. Щото една като теб по Дарик радио каза" Портукалия". Испания има влияние над цял континент и с изключение на Бразилия, всички говорят испански.
00:50 07.07.2026
25 Жалко за Португалия,
До коментар #6 от "ИСТИНАТА":но това е футболът.
00:50 07.07.2026
26 Един
01:17 07.07.2026
27 Улав
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Не те слуша главата
01:18 07.07.2026