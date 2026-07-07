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Испания триумфира над Португалия и прекърши надеждите на Роналдо

Испания триумфира над Португалия и прекърши надеждите на Роналдо

7 Юли, 2026 00:05 1 034 27

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  • нуно мендеш-
  • феран торес-
  • ламин ямал

Микел Мерино донесе победата в добавеното време

Испания триумфира над Португалия и прекърши надеждите на Роналдо - 1
Кадър: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл на стадион „Далас Стейдиъм“, националният отбор на Испания изкова минимална, но изключително ценна победа с 1:0 над Португалия и си осигури място на четвъртфиналите на Световното първенство. Мачът бе изпълнен с напрежение, пропуски и драматични обрати, а героят на вечерта стана Микел Мерино, който вкара решаващия гол в добавеното време.

След болезнената загуба от Португалия във финала на Лигата на нациите през миналата година, „Ла Роха“ този път показа характер и взе сладък реванш. Испанците демонстрираха борбен дух и не се отказаха до последния съдийски сигнал, а усилията им бяха възнаградени в самия край на срещата.

Още в началните минути испанците можеха да поведат, но Микел Оярсабал пропусна златен шанс, след като бе изведен сам срещу Диого Коща и прати топката встрани от вратата. Вратарят на Португалия се превърна в истинска стена, спасявайки удари на Ламин Ямал и Алекс Баена в 16-ата минута.

Португалците също имаха своите възможности – Кристиано Роналдо опита да изненада Унай Симон, но испанският страж бе на висота.

Втората част започна с неочакван обрат за Португалия – Нуно Мендеш напусна терена поради травма, а на негово място се появи Нелсон Семедо.

Испания продължи да натиска, като Педри и Ламин Ямал също тестваха бдителността на Коща, но без успех.

Когато всички очакваха продължения, Феран Торес изведе Микел Мерино зад защитата на Португалия, а полузащитникът на Испания хладнокръвно реализира победния гол. Португалците се хвърлиха в отчаяна атака, но Бернардо Силва пропусна да изравни с глава буквално в последните секунди.

След финалния съдийски сигнал големият въпрос остана – дали това бе последният мач на легендарния Кристиано Роналдо за „мореплавателите“? Феновете на Португалия затаиха дъх, а бъдещето на звездата остава обвито в мистерия.

На четвъртфиналите „Ла Роха“ ще се изправи срещу победителя от двубоя между Белгия и САЩ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    11 1 Отговор
    Приятни сънища!

    00:13 07.07.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    10 6 Отговор
    Скучен мач!
    Много битка и нещо интересно....

    Коментиран от #8, #22, #27

    00:14 07.07.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    16 5 Отговор
    С това противният на целият свят роналдо, отива в историята! Досади на всички с егоистичните си изстъпления!

    Коментиран от #6

    00:15 07.07.2026

  • 4 Браво

    7 0 Отговор
    На Испания! Гиганти!

    00:18 07.07.2026

  • 5 НАТО мощ и сила

    11 2 Отговор
    Два братски народа по силния победи

    Коментиран от #12, #13

    00:19 07.07.2026

  • 6 ИСТИНАТА

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    Роналдо е циркаджия. Меси и класика. Ямал е бъдещата звезда!

    Коментиран от #10, #25

    00:22 07.07.2026

  • 7 Лост

    9 0 Отговор
    Отиде да прави компания на Неймар и Винисиус.

    00:22 07.07.2026

  • 8 Гонзо Гонзов

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Ще е интересен мачът САЩ-Белгия! САЩ ще победи със сигурност, или Инфантино ще остане без топки! Поредната гейдържава си заминава, което е чудесно!

    00:22 07.07.2026

  • 9 Отгоре ми се казва

    5 1 Отговор
    Американците са на финала.

    00:23 07.07.2026

  • 10 Ей Диван Паша

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "ИСТИНАТА":

    Кой беше, че да коментираш Роналдо? Циркаджията си ти

    Коментиран от #15, #16

    00:24 07.07.2026

  • 11 НАПРАВО МИ СЕ

    15 1 Отговор
    ПРИС ИРА ОТ ТЪПИТЕ КОМЕНТАРИ НА БЛАГО Г. ЗА РОНАЛДО. МИШКА ДАВА ОЦЕНКА НА ЛЪВ. ОЛЕ МАЛЕ !!!

    Коментиран от #14

    00:24 07.07.2026

  • 12 Хаха хаха ха

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "НАТО мощ и сила":

    А на руснаците топката им потъна в блатото! Няма бензин в Русия, а в Куба няма захар. ФАКТ!

    00:25 07.07.2026

  • 13 НАТО вазелин и разширители

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "НАТО мощ и сила":

    Братя са, колкото ти и Калушев!😋

    00:25 07.07.2026

  • 14 Това е

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "НАПРАВО МИ СЕ":

    Типичният Бай Ганьо - да коментира и критикува хора над нивото му.

    Коментиран от #18

    00:25 07.07.2026

  • 15 Аз съм футболен фен

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ей Диван Паша":

    Роналдо е ла.но!

    Коментиран от #17

    00:27 07.07.2026

  • 16 ИСТИНАТА

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ей Диван Паша":

    Аз съм обективен зрител. Роналдо е посредствен артист. Меси е футболист от класа! Руснаците никакви ги няма, нали?

    00:28 07.07.2026

  • 17 Ти си

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Аз съм футболен фен":

    Анонимник във факти. Много му пука на Роналдо какво мисли Диванен Критик от България

    00:28 07.07.2026

  • 18 Хахахаха😂😂😂😂

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Това е":

    Имам сериозни притеснения, че някой от гейовете коментатори ще се изпусне в ефир! Много се напъват , бе пейзан!😂

    00:31 07.07.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор
    Така и не разбрах, що Португалия са мореплавателите, а испанците, дето са открили Америка, не са.

    Коментиран от #21

    00:36 07.07.2026

  • 20 Педерсон

    5 5 Отговор
    Педерналдо как плачкаше горкия, направо го съжалих ..............

    Коментиран от #23

    00:39 07.07.2026

  • 21 Колумб

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    тъпи клишета на тъпи коментатори ...................

    Коментиран от #24

    00:40 07.07.2026

  • 22 Ти кво искаш

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Да станат от гроба Пеле,, Марадона, Кройф и Зико и да гледаш НЕскучен мач?
    Като не ти харесва не гледаш.

    00:49 07.07.2026

  • 23 Кобра Кай 🥋

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Педерсон":

    Един дрон го хвана как стои пред трите камери и прави тъжно личице 😀 актьор артист 🤭

    00:50 07.07.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Колумб":

    Що бе, я вземи и обясни, вместо да правиш тъп коментар. Щото една като теб по Дарик радио каза" Портукалия". Испания има влияние над цял континент и с изключение на Бразилия, всички говорят испански.

    00:50 07.07.2026

  • 25 Жалко за Португалия,

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ИСТИНАТА":

    но това е футболът.

    00:50 07.07.2026

  • 26 Един

    0 1 Отговор
    Куц мач с безброй куци отигравания. Португалчетата вече са в канала до следващия Роналдо, точно като нас със Стоичков.

    01:17 07.07.2026

  • 27 Улав

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Не те слуша главата

    01:18 07.07.2026

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