Испания триумфира над Португалия и прекърши надеждите на Роналдо

В истински футболен спектакъл на стадион „Далас Стейдиъм“, националният отбор на Испания изкова минимална, но изключително ценна победа с 1:0 над Португалия и си осигури място на четвъртфиналите на Световното първенство. Мачът бе изпълнен с напрежение, пропуски и драматични обрати, а героят на вечерта стана Микел Мерино, който вкара решаващия гол в добавеното време.

След болезнената загуба от Португалия във финала на Лигата на нациите през миналата година, „Ла Роха“ този път показа характер и взе сладък реванш. Испанците демонстрираха борбен дух и не се отказаха до последния съдийски сигнал, а усилията им бяха възнаградени в самия край на срещата.

Още в началните минути испанците можеха да поведат, но Микел Оярсабал пропусна златен шанс, след като бе изведен сам срещу Диого Коща и прати топката встрани от вратата. Вратарят на Португалия се превърна в истинска стена, спасявайки удари на Ламин Ямал и Алекс Баена в 16-ата минута.

Португалците също имаха своите възможности – Кристиано Роналдо опита да изненада Унай Симон, но испанският страж бе на висота.

Втората част започна с неочакван обрат за Португалия – Нуно Мендеш напусна терена поради травма, а на негово място се появи Нелсон Семедо.

Испания продължи да натиска, като Педри и Ламин Ямал също тестваха бдителността на Коща, но без успех.

Когато всички очакваха продължения, Феран Торес изведе Микел Мерино зад защитата на Португалия, а полузащитникът на Испания хладнокръвно реализира победния гол. Португалците се хвърлиха в отчаяна атака, но Бернардо Силва пропусна да изравни с глава буквално в последните секунди.

След финалния съдийски сигнал големият въпрос остана – дали това бе последният мач на легендарния Кристиано Роналдо за „мореплавателите“? Феновете на Португалия затаиха дъх, а бъдещето на звездата остава обвито в мистерия.

На четвъртфиналите „Ла Роха“ ще се изправи срещу победителя от двубоя между Белгия и САЩ.