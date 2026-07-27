Украйна порази експортен терминал и петролни съоръжения в Русия

През изминалата нощ Украйна удари експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Изпълняваме плана си за налагане на санкции с голям обсег и за намаляване на способностите на Русия да финансира войната", написа Зеленски в социалната мрежа Екс, имайки предвид ударите, нанасяни дълбоко на руска територия.

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От своя страна Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удари по два кораба, пренасящи военен товар в пристанищния град Николаев в Южна Украйна.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тази информация чрез независими източници.

През последните няколко седмици Русия и Украйна увеличиха интензивността на бойните действия в района и в акваторията на Черно и Азовско море, като всяка е двете страни предприеха нападения над десетки кораби, в това число петролни танкери и товарни кораби, припомня Ройтерс, съобщи БТА.

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 123 дрона, насочени от Русия през нощта срещу 27 юли, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на украинските военновъздушни сили.

Според украинските военни през изминалата нощ руските сили са изстреляли срещу Украйна общо 147 дрона. Атаката е била отблъсната от украинската авиация, зенитноракетни подразделения, подразделения за радиоелектронна борба и на безпилотните сили, както и мобилни огневи групи.

На десет места са били отчетени удари от 21 вражески дрона, а отломки от свалени цели са паднали на седем други места.

Военновъздушните сили предупреждават, че все още засичат руски дронове в украинското въздушно пространство и атаката продължава.

Руските сили също така нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Николаевска област, в резултат на което бяха повредени три цивилни кораба и един човек бе ранен, написа в Телеграм изпълняващият длъжността началник на местната военна администрация Георгий Решетилов.

Според Решетилов руските сили са нападнали пристанищната инфраструктура в региона вчера и отново тази сутрин с дронове тип "Шахед". По думите му 50-годишен мъж е бил ранен и е настанен в болница в тежко състояние.