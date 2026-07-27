Украйна порази експортен терминал и петролни съоръжения в Русия

През изминалата нощ Украйна удари експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Изпълняваме плана си за налагане на санкции с голям обсег и за намаляване на способностите на Русия да финансира войната", написа Зеленски в социалната мрежа Екс, имайки предвид ударите, нанасяни дълбоко на руска територия.
От своя страна Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удари по два кораба, пренасящи военен товар в пристанищния град Николаев в Южна Украйна.
Ройтерс отбелязва, че не може да провери тази информация чрез независими източници.
През последните няколко седмици Русия и Украйна увеличиха интензивността на бойните действия в района и в акваторията на Черно и Азовско море, като всяка е двете страни предприеха нападения над десетки кораби, в това число петролни танкери и товарни кораби, припомня Ройтерс, съобщи БТА.
Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 123 дрона, насочени от Русия през нощта срещу 27 юли, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на украинските военновъздушни сили.
Според украинските военни през изминалата нощ руските сили са изстреляли срещу Украйна общо 147 дрона. Атаката е била отблъсната от украинската авиация, зенитноракетни подразделения, подразделения за радиоелектронна борба и на безпилотните сили, както и мобилни огневи групи.
На десет места са били отчетени удари от 21 вражески дрона, а отломки от свалени цели са паднали на седем други места.
Военновъздушните сили предупреждават, че все още засичат руски дронове в украинското въздушно пространство и атаката продължава.
Руските сили също така нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Николаевска област, в резултат на което бяха повредени три цивилни кораба и един човек бе ранен, написа в Телеграм изпълняващият длъжността началник на местната военна администрация Георгий Решетилов.
Според Решетилов руските сили са нападнали пристанищната инфраструктура в региона вчера и отново тази сутрин с дронове тип "Шахед". По думите му 50-годишен мъж е бил ранен и е настанен в болница в тежко състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голия
12:27 27.07.2026
2 А така
12:28 27.07.2026
3 Много ясно
12:29 27.07.2026
4 Терминал
12:29 27.07.2026
5 до като реагират троловете
Коментиран от #13
12:30 27.07.2026
6 Въпрос
12:30 27.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 За Русия
12:31 27.07.2026
9 пешо
12:31 27.07.2026
10 Един
12:31 27.07.2026
11 От сайта факти тази сутрин
27 Юли, 2026
русия-
Ракети и дронове затвориха Кримския мост и активираха сирените в Татарстан и Липецк, Ростов на Дон гори
Един от най емблематичните рашистки градове и в момента гори както точно е написал автора. Града е в гъст ,задушлив дим ,хора бягат по улиците с писъци ...Украйна ги разкатава и в момента. Гледайте по Евронюз какъв ужас е?! Преди 5 години рашистите тръгнаха за парад в Киев ,след 5 години рашистан е в пламъци.
Наздраве
Коментиран от #21
12:31 27.07.2026
12 пешо
12:31 27.07.2026
13 на обеден
До коментар #5 от "до като реагират троловете":обяд са до 13.00
12:32 27.07.2026
14 Комундел Комунделов
Цитати от доклада:
Относно самосъзнанието и целта на творчеството:„Ние сме македонци. И нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза.“
Относно отхвърлянето на „великобългарските утопии“:
„Случи се така, че в Сръбска и Гръцка Македония великобългарските утопии изстиват и крепне едно поколение, ентусиазирано от лозунга – Свободна и Независима Македония.“
Относно задълженията на писателите и изграждането на литература:„Какви са нашите задължения? На първо място – да се вербува и насажда македонско съзнание в по-непросветените... Да се създаде поне убеждението, че съществува македонска литература."
12:33 27.07.2026
15 Карбовски
Коментиран от #17
12:34 27.07.2026
16 100
12:36 27.07.2026
17 Картофски
До коментар #15 от "Карбовски":За наши хора има, за обикновените хора няма, тука е Русия тука не ти е гейропа да си имаш всичко.
12:37 27.07.2026
18 Историк
12:37 27.07.2026
19 ОБЕКТИВЕН
12:41 27.07.2026
20 САМО ТОВА......!!???!
12:42 27.07.2026
21 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈
До коментар #11 от "От сайта факти тази сутрин":Варварска ,примитивна и фашистка раша е занулена и закрита! Логичен край на едни орки грабливи!
12:43 27.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Слава Украйна
Българският народ желае от сърце тежка загуба за русия и славни времена за Украйна
12:44 27.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 3.14К
12:45 27.07.2026
27 Рамбо
12:45 27.07.2026