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Украйна порази експортен терминал и петролни съоръжения в Русия
  Тема: Украйна

Украйна порази експортен терминал и петролни съоръжения в Русия

27 Юли, 2026 12:25 623 27

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • ростовска област-
  • володимир зеленски

Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удари по два кораба, пренасящи военен товар

Украйна порази експортен терминал и петролни съоръжения в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През изминалата нощ Украйна удари експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Изпълняваме плана си за налагане на санкции с голям обсег и за намаляване на способностите на Русия да финансира войната", написа Зеленски в социалната мрежа Екс, имайки предвид ударите, нанасяни дълбоко на руска територия.

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От своя страна Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удари по два кораба, пренасящи военен товар в пристанищния град Николаев в Южна Украйна.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тази информация чрез независими източници.

През последните няколко седмици Русия и Украйна увеличиха интензивността на бойните действия в района и в акваторията на Черно и Азовско море, като всяка е двете страни предприеха нападения над десетки кораби, в това число петролни танкери и товарни кораби, припомня Ройтерс, съобщи БТА.

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 123 дрона, насочени от Русия през нощта срещу 27 юли, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на украинските военновъздушни сили.

Според украинските военни през изминалата нощ руските сили са изстреляли срещу Украйна общо 147 дрона. Атаката е била отблъсната от украинската авиация, зенитноракетни подразделения, подразделения за радиоелектронна борба и на безпилотните сили, както и мобилни огневи групи.

На десет места са били отчетени удари от 21 вражески дрона, а отломки от свалени цели са паднали на седем други места.

Военновъздушните сили предупреждават, че все още засичат руски дронове в украинското въздушно пространство и атаката продължава.

Руските сили също така нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Николаевска област, в резултат на което бяха повредени три цивилни кораба и един човек бе ранен, написа в Телеграм изпълняващият длъжността началник на местната военна администрация Георгий Решетилов.

Според Решетилов руските сили са нападнали пристанищната инфраструктура в региона вчера и отново тази сутрин с дронове тип "Шахед". По думите му 50-годишен мъж е бил ранен и е настанен в болница в тежко състояние.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голия

    24 10 Отговор
    гарить масква

    12:27 27.07.2026

  • 2 А така

    26 7 Отговор
    жужи се разплака

    12:28 27.07.2026

  • 3 Много ясно

    27 6 Отговор
    Бой по главата на орките.

    12:29 27.07.2026

  • 4 Терминал

    24 5 Отговор
    след терминал

    12:29 27.07.2026

  • 5 до като реагират троловете

    5 0 Отговор
    и чата се напълни .........след 109ти коментар става безинтересно

    Коментиран от #13

    12:30 27.07.2026

  • 6 Въпрос

    25 2 Отговор
    Коя е най-трудната част от едво 3 дневна специална военна операция? Първите 5 години!

    12:30 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За Русия

    4 19 Отговор
    Или хубаво, или нищо!

    12:31 27.07.2026

  • 9 пешо

    9 4 Отговор
    порази от трите най дългото

    12:31 27.07.2026

  • 10 Един

    21 1 Отговор
    Скоро рашките ще вадят каруците.

    12:31 27.07.2026

  • 11 От сайта факти тази сутрин

    18 2 Отговор
    Aтака срещу Ростов на Дон, градът гори

    27 Юли, 2026

    русия-



    Ракети и дронове затвориха Кримския мост и активираха сирените в Татарстан и Липецк, Ростов на Дон гори

    Един от най емблематичните рашистки градове и в момента гори както точно е написал автора. Града е в гъст ,задушлив дим ,хора бягат по улиците с писъци ...Украйна ги разкатава и в момента. Гледайте по Евронюз какъв ужас е?! Преди 5 години рашистите тръгнаха за парад в Киев ,след 5 години рашистан е в пламъци.
    Наздраве

    Коментиран от #21

    12:31 27.07.2026

  • 12 пешо

    3 16 Отговор
    маро никой не ви вярва

    12:31 27.07.2026

  • 13 на обеден

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "до като реагират троловете":

    обяд са до 13.00

    12:32 27.07.2026

  • 14 Комундел Комунделов

    1 0 Отговор
    Докладът „Върху Македония и задълженията на писателите македонци към нея“, изнесен от Никола Вапцаров през октомври 1938 г., подчертава необходимостта от изграждане на македонско самосъзнание. Документът призовава за развитие на местна литература и отхвърляне на „великобългарските утопии“ в полза на независима Македония.
    Цитати от доклада:
    Относно самосъзнанието и целта на творчеството:„Ние сме македонци. И нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза.“
    Относно отхвърлянето на „великобългарските утопии“:
    „Случи се така, че в Сръбска и Гръцка Македония великобългарските утопии изстиват и крепне едно поколение, ентусиазирано от лозунга – Свободна и Независима Македония.“
    Относно задълженията на писателите и изграждането на литература:„Какви са нашите задължения? На първо място – да се вербува и насажда македонско съзнание в по-непросветените... Да се създаде поне убеждението, че съществува македонска литература."

    12:33 27.07.2026

  • 15 Карбовски

    13 1 Отговор
    Пуснаха ли бИндзина в Рассия

    Коментиран от #17

    12:34 27.07.2026

  • 16 100

    9 1 Отговор
    Как ще стигнат до Бирлин без бинзин? 😀

    12:36 27.07.2026

  • 17 Картофски

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Карбовски":

    За наши хора има, за обикновените хора няма, тука е Русия тука не ти е гейропа да си имаш всичко.

    12:37 27.07.2026

  • 18 Историк

    8 0 Отговор
    Браво на Украйна, пример за света какво значи " свобода или смърт". Народ, който е потискан и измъчван от Русия повече от 100 години. Жалко е,че през 21 век се появи преродения Сталин и Хитлер. Зеленски показва какво значи президент ,който неуморно и безстрашен се бори с Путин и Тръмп ,страшилищата на века. Те няма да спрат,ако не бъдат спрени.

    12:37 27.07.2026

  • 19 ОБЕКТИВЕН

    0 3 Отговор
    За съжаление Русия остро се нуждае от поразяването на гражданската й инфраструктура. За да се осъзнае и рязко да смени подхода към евроатлантическия фашизъм. Обаче има една неточност. Украйна не може да порази нищо. Ще напиша изречението правилно: "Колективният Запад (САЩ, НАТО, ЕС) порази експортен терминал и петролни съоръжения в Русиял." Затова и победата на Русия няма да е над Украйна (просто терен и пушечно месо), а над колективния Запад (САЩ, НАТО, ЕС). Но първо е нужно да се освестят.

    12:41 27.07.2026

  • 20 САМО ТОВА......!!???!

    0 1 Отговор
    ""БРАВООООО"" ГОЛЕМ.СИ ЗЕЛКА. ОТВРАТ СИ.

    12:42 27.07.2026

  • 21 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "От сайта факти тази сутрин":

    Варварска ,примитивна и фашистка раша е занулена и закрита! Логичен край на едни орки грабливи!

    12:43 27.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Слава Украйна

    0 0 Отговор
    Героем слава

    Българският народ желае от сърце тежка загуба за русия и славни времена за Украйна

    12:44 27.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 3.14К

    0 0 Отговор
    Като оставим на страна кой какво и колко надълбоко е ударил, за месец юли равносметката е следната за Сирки и Драпати: те заедно успяха да издрапат от Захаровка, Белицкое, Артелньное, Волновахоское, Дружелюбовка, Чернещина, Новий Мир, Шийкова, Василевка, Пролетарское, Земляной Яр, Александровка, Новосиново, Пискуновка, Украинское, Копани, Малиновка, Ровное, Лесное, Богдановка и северозападната част на Константиновка. Очакват се още 3 села. Сирски и Драпати си върнаха Плавни, половината от Степногорск и още две села до него.

    12:45 27.07.2026

  • 27 Рамбо

    1 0 Отговор
    Вечно ухиления "гросмайстор" започна война с най-силната армия на НАТО - украинската. Колко трябва да си глупав, че неподготвен да се сражаващ с целия технологичен космически потенциал на Запада. Досега за 5 години изби от собствения си народ милион руски войници.

    12:45 27.07.2026

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