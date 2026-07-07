Новини
Спорт »
Световен футбол »
Краят на една епоха: Роналдо си тръгва с „чиста съвест“ и сълзи на очи

Краят на една епоха: Роналдо си тръгва с „чиста съвест“ и сълзи на очи

7 Юли, 2026 05:39, обновена 7 Юли, 2026 05:46 704 3

  • испания-
  • португалия-
  • мондиал 2026

Кристиано потвърди, че това е бил последният му Мондиал, докато селекционерът Роберто Мартинес обяви оставката си след драматичния гол на Микел Мерино в 91-вата минута.

Краят на една епоха: Роналдо си тръгва с „чиста съвест“ и сълзи на очи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматичен гол на резервата Микел Мерино в първата минута на добавеното време донесе победа на Испания с 1:0 над Португалия в осминафинален сблъсък на Мондиал 2026 в Далас. Загубата сложи край на португалската кампания и на мечтата на 41-годишния капитан Кристиано Роналдо да вдигне световната титла. Веднага след последния съдийски сигнал легендарният нападател напусна терена облян в сълзи. Малко по-късно той направи емоционално изявление, а в португалския лагер настъпиха сериозни сътресения с оставката на селекционера Роберто Мартинес.

Изповедта на Кристиано: „Преди мен Португалия нямаше нищо“

В микс зоната след мача Sportal.bg цитира развълнувания Роналдо, който не скри разочарованието си, но защити своето наследство:

„Тръгвам си с чиста съвест. Направих всичко, което можех. Португалия никога не беше печелила купа преди мен, а сега има три. Спечелихме Евро 2016, което според мен е толкова гонямо постижение, колкото и Световното първенство. Дадохме всичко от себе си... изиграхме добър мач, но Испания е сред най-добрите. Те ще стигнат до финала или ще са близо до него“.

Роналдо отново потвърди, че това е неговото последно Световно първенство в кариерата, но отказа да обяви незабавно оттегляне от футбола:

„Това беше последното ми Световно първенство, да. Но що се отнася до останалото, има време да помисля, да бъда със семейството си и да не говоря прибързано“.

Трусове в щаба на Португалия: Роберто Мартинес подаде оставка

Голямата новина от лагера на „мореплавателите“, освен отпадането, бе официалното напускане на селекционера Роберто Мартинес. Пред медиите, според The Independent, той заяви:

„Това е краят на цикъла. Важно е да има нов глас, нов лидер. Дойдох с цел да спечеля Световното първенство и тъй като не го направих, няма смисъл да продължавам. Португалският народ може да се гордее с този отбор. Истинско съжаление е, че уцелихме гредата чрез Нуно Мендеш и заслужавахме да пратим мача в продължения. Късметът просто не беше на наша страна“.

Мартинес защити решението си да остави Роналдо на терена през всичките 90 минути, заявявайки пред ESPN, че „когато отборът има нужда от гол, няма как да извадиш Кристиано Роналдо“.

Радостта в лагера на Испания

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте изрази задоволство от стратегическата победа и отбеляза ролята на играчите, появили се като резерви:

„Беше страхотен мач, два супер отбора – това можеше да бъде и финал. Нормално е да страдаме до края. Винаги казваме, че най-важните играчи са тези, които идват от пейката и материализират работата на своите колеги“.

Реакциите на медиите и критиците: „Егоизъм“ срещу „Легендарно наследство“

Отпадането на Португалия предизвика вълна от полярни коментари в световните спортни медии и сред футболните анализатори:

  • Остри критики към Мартинес и Роналдо: Бившият английски нападател Крис Сътън коментира пред BBC, цитиран отNine.com.au, че мениджмънтът на Португалия е бил „скандален“ заради сляпото угаждане на егото на ветерана, което е оставило по-динамични играчи като Рафаел Леао и Гонсало Рамош в сянка.
  • Уейн Рууни за „Новата ера“: Бившият съотборник на Роналдо, Уейн Рууни, отбеляза, че това е началото на нова ера за Португалия, тъй като досега много млади играчи са се чувствали буквално „в сянката“ на Кристиано.
  • Защита на наследството: От друга страна, медии като FOX Sports припомниха историческото му дълголетие – Роналдо си тръгва от световните финали като единственият футболист, отбелязвал голове на шест различни Мондиала, превръщайки се в икона, чието величие надхвърля липсата на световна купа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    При всяка контраатака на Португалия вместо да тръгне напред, правеше 2-3-4 крачки назад или стоеше и така нямаше кой да поеме топката от идващите на скорост халфове, и те увисваха.
    Паулета навремето ги дебнеше защитниците, на ръба на засадата стоеше – нападател.

    06:01 07.07.2026

  • 2 авантгард

    5 0 Отговор
    Ех големи ритнитопковски драми.
    Хората по света имат истински проблеми и не реват.

    06:03 07.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    В крайна сметка не е като Португалия да е била световен шампион преди това и сега с Роналдо да не е успяла! Футболна държава са , но самото им първенство е зад Испания, Англия, Италия, Германия, Франция и дори Холандия! Все пак спечели европейската титла! А като клубен играч мисля, че ще остане в историята с десетки рекорди! Шампионска лига, титли на редица държави, идол на милиарди, вдъхновил безброй деца да спортуват, поставил труда в спорта на различно ниво и най важното, ще има хиляда гола, които са регистрирани! Всеки ще може да ги изгледа и да знае, че е възможно! Това е постигнато само от Крал Пеле с тази разлика, че при легендарния бразилец тези хиляда гола са по скоро мълва, защото редица от тях са в улични мачлета! Разбира се, Пеле ще остане Крал на футбола, защото притежава 3 световни титли , a пред фактите и боговете мълчат! За едни ще е Пеле, за други Марадона, за мен Йохан Кройф, за трети и четвърти ще са Меси и Роналдо! Самият факт, че е в тази компания от великани е напълно достатъчен!

    06:15 07.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове