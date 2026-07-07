Краят на една епоха: Роналдо си тръгва с „чиста съвест“ и сълзи на очи

Драматичен гол на резервата Микел Мерино в първата минута на добавеното време донесе победа на Испания с 1:0 над Португалия в осминафинален сблъсък на Мондиал 2026 в Далас. Загубата сложи край на португалската кампания и на мечтата на 41-годишния капитан Кристиано Роналдо да вдигне световната титла. Веднага след последния съдийски сигнал легендарният нападател напусна терена облян в сълзи. Малко по-късно той направи емоционално изявление, а в португалския лагер настъпиха сериозни сътресения с оставката на селекционера Роберто Мартинес.

Изповедта на Кристиано: „Преди мен Португалия нямаше нищо“

В микс зоната след мача Sportal.bg цитира развълнувания Роналдо, който не скри разочарованието си, но защити своето наследство:

„Тръгвам си с чиста съвест. Направих всичко, което можех. Португалия никога не беше печелила купа преди мен, а сега има три. Спечелихме Евро 2016, което според мен е толкова гонямо постижение, колкото и Световното първенство. Дадохме всичко от себе си... изиграхме добър мач, но Испания е сред най-добрите. Те ще стигнат до финала или ще са близо до него“.

Роналдо отново потвърди, че това е неговото последно Световно първенство в кариерата, но отказа да обяви незабавно оттегляне от футбола:

„Това беше последното ми Световно първенство, да. Но що се отнася до останалото, има време да помисля, да бъда със семейството си и да не говоря прибързано“.

Трусове в щаба на Португалия: Роберто Мартинес подаде оставка

Голямата новина от лагера на „мореплавателите“, освен отпадането, бе официалното напускане на селекционера Роберто Мартинес. Пред медиите, според The Independent, той заяви:

„Това е краят на цикъла. Важно е да има нов глас, нов лидер. Дойдох с цел да спечеля Световното първенство и тъй като не го направих, няма смисъл да продължавам. Португалският народ може да се гордее с този отбор. Истинско съжаление е, че уцелихме гредата чрез Нуно Мендеш и заслужавахме да пратим мача в продължения. Късметът просто не беше на наша страна“.

Мартинес защити решението си да остави Роналдо на терена през всичките 90 минути, заявявайки пред ESPN, че „когато отборът има нужда от гол, няма как да извадиш Кристиано Роналдо“.

Радостта в лагера на Испания

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте изрази задоволство от стратегическата победа и отбеляза ролята на играчите, появили се като резерви:

„Беше страхотен мач, два супер отбора – това можеше да бъде и финал. Нормално е да страдаме до края. Винаги казваме, че най-важните играчи са тези, които идват от пейката и материализират работата на своите колеги“.

Реакциите на медиите и критиците: „Егоизъм“ срещу „Легендарно наследство“

Отпадането на Португалия предизвика вълна от полярни коментари в световните спортни медии и сред футболните анализатори:

Остри критики към Мартинес и Роналдо: Бившият английски нападател Крис Сътън коментира пред BBC, цитиран отNine.com.au, че мениджмънтът на Португалия е бил „скандален“ заради сляпото угаждане на егото на ветерана, което е оставило по-динамични играчи като Рафаел Леао и Гонсало Рамош в сянка.

Бившият английски нападател Крис Сътън коментира пред BBC, цитиран отNine.com.au, че мениджмънтът на Португалия е бил „скандален“ заради сляпото угаждане на егото на ветерана, което е оставило по-динамични играчи като Рафаел Леао и Гонсало Рамош в сянка. Уейн Рууни за „Новата ера“: Бившият съотборник на Роналдо, Уейн Рууни, отбеляза, че това е началото на нова ера за Португалия, тъй като досега много млади играчи са се чувствали буквално „в сянката“ на Кристиано.

Бившият съотборник на Роналдо, Уейн Рууни, отбеляза, че това е началото на нова ера за Португалия, тъй като досега много млади играчи са се чувствали буквално „в сянката“ на Кристиано. Защита на наследството: От друга страна, медии като FOX Sports припомниха историческото му дълголетие – Роналдо си тръгва от световните финали като единственият футболист, отбелязвал голове на шест различни Мондиала, превръщайки се в икона, чието величие надхвърля липсата на световна купа.