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Родри се извини на Бернардо Силва: Не постъпих правилно

Родри се извини на Бернардо Силва: Не постъпих правилно

7 Юли, 2026 09:02 1 780 0

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  • мондиал 2026

Испанският полузащитник призна грешката си и отдаде заслуженото на Микел Мерино след победата над Португалия

Родри се извини на Бернардо Силва: Не постъпих правилно - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Родри, един от лидерите на испанския национален отбор, публично се извини на Бернардо Силва след победата на Испания над Португалия с 1:0 в осминафиналите на Световното първенство 2026. В смесената зона на стадиона в Далас полузащитникът, избран за играч на мача, коментира напрежението, възникнало между двамата в края на двубоя.

Инцидентът се случи малко след гола на Микел Мерино, който донесе успеха на „Ла Роха“. Бернардо Силва пропусна отлична възможност за изравняване, а Родри реагира емоционално, празнувайки пропуска. Това предизвика раздразнение у португалеца, който го конфронтира на терена. Макар ситуацията бързо да беше овладяна, испанецът реши да се извини публично.

„Първото нещо, което искам да направя, е да се извиня, защото не постъпих правилно със съотборника си. Естествено ми дойде да празнувам пропуска. Беше грешка от моя страна. Помолих го за прошка и отново го правя тук“, заяви Родри.

Въпреки че получи наградата за играч на мача, полузащитникът смята, че отличието е трябвало да отиде при Микел Мерино – авторът на решаващия гол.

„Аз бих му дал наградата на него. Усилията на всички бяха незабравими“, добави Родри, подчертавайки колективния характер на успеха.

Испания продължава към четвъртфиналите, а Родри демонстрира лидерство не само на терена, но и извън него – с готовността да признае грешката си и да запази уважението към бившия си съотборник.


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