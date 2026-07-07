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Ибрахимович предизвика буря от недоволство с подкрепата си за спорното решение на ФИФА

Ибрахимович предизвика буря от недоволство с подкрепата си за спорното решение на ФИФА

7 Юли, 2026 09:28 1 116 8

  • златан ибрахимович-
  • футбол-
  • фифа-
  • фоларин балогун-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Шведската легенда застана зад отменения червен картон на Балогун, докато футболната общественост реагира остро

Ибрахимович предизвика буря от недоволство с подкрепата си за спорното решение на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Златан Ибрахимович отново се оказа в центъра на полемика. Бившият нападател предизвика масово недоволство сред фенове и анализатори, след като публично подкрепи решението на ФИФА да отмени наказанието на американския голмайстор Фоларин Балогун. Коментарът му като анализатор за FOX Sports контрастира рязко с общото възмущение в световния футбол.

Балогун получи директен червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина, което трябваше да го извади от предстоящия сблъсък между САЩ и Белгия. Вместо това ФИФА изненадващо обяви, че наказанието е „отложено за изпитателен срок от една година“ по член 27 от Дисциплинарния кодекс – решение, което мнозина определиха като непрозрачно и съмнително, особено на фона на твърдения за политическа намеса от Белия дом.

Ибрахимович обаче застана зад централата:
„Щастлив съм за САЩ… Балогун е супер невероятен и с него това е допълнителна сила“, заяви той, подкрепяйки тезата, че червеният картон изобщо не е трябвало да бъде показван.

Думите му предизвикаха мигновена реакция в социалните мрежи. Един от най-споделяните коментари гласеше:
„Това е явно домашно нагласяване.“

Докато Ибрахимович защити решението, панелът на ITV Sport – Гари Невил, Иън Райт и Рой Кийн – реагира остро и единодушно осъди действията на ФИФА.

Рой Кийн определи ситуацията като „приятелско действие“, което вреди на подготовката на противниковия отбор.
Гари Невил бе още по-категоричен:
„Абсолютно вони… правилата са едни и същи за всички.“
Иън Райт нарече решението „срамно“ и настоя, че наказанията трябва да се изтърпяват по време на турнира.

Сблъсъкът между САЩ и Белгия вече беше зареден с напрежение, но спорното решение на ФИФА и реакцията на Ибрахимович добавиха нов пласт към дискусиите около Мондиал 2026.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Тръмп каза че не знаел какво значи червен картон но според него бил несправедлив.хи хи хи

    09:29 07.07.2026

  • 2 Тръмп

    7 0 Отговор
    Ми в американският футбол гонят само за един мач.

    09:32 07.07.2026

  • 3 Трол

    9 1 Отговор
    Щеше да е изненада, ако Ибрахимович беше запял в общия хор.

    09:32 07.07.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    13 0 Отговор
    Ибрахимович. Хубава работа, ама циг...ска.

    Коментиран от #8

    09:41 07.07.2026

  • 5 Ибрахимович

    13 0 Отговор
    Да помоли Тръмп да отмени 4 гола на Белгия и с 1 на 0, Щатите да победят

    09:46 07.07.2026

  • 6 Гоуст

    12 0 Отговор
    Не знам как го търпят да говори толкова глупости в ефир. Интернет е буквлано пълен с негови изцепки

    09:48 07.07.2026

  • 7 хмммм

    9 0 Отговор
    Расов дегенерат.

    09:49 07.07.2026

  • 8 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Помашка ....по точно !!!

    09:56 07.07.2026

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