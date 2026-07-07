Ибрахимович предизвика буря от недоволство с подкрепата си за спорното решение на ФИФА

Златан Ибрахимович отново се оказа в центъра на полемика. Бившият нападател предизвика масово недоволство сред фенове и анализатори, след като публично подкрепи решението на ФИФА да отмени наказанието на американския голмайстор Фоларин Балогун. Коментарът му като анализатор за FOX Sports контрастира рязко с общото възмущение в световния футбол.

Балогун получи директен червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина, което трябваше да го извади от предстоящия сблъсък между САЩ и Белгия. Вместо това ФИФА изненадващо обяви, че наказанието е „отложено за изпитателен срок от една година“ по член 27 от Дисциплинарния кодекс – решение, което мнозина определиха като непрозрачно и съмнително, особено на фона на твърдения за политическа намеса от Белия дом.

Ибрахимович обаче застана зад централата:

„Щастлив съм за САЩ… Балогун е супер невероятен и с него това е допълнителна сила“, заяви той, подкрепяйки тезата, че червеният картон изобщо не е трябвало да бъде показван.

Думите му предизвикаха мигновена реакция в социалните мрежи. Един от най-споделяните коментари гласеше:

„Това е явно домашно нагласяване.“

Докато Ибрахимович защити решението, панелът на ITV Sport – Гари Невил, Иън Райт и Рой Кийн – реагира остро и единодушно осъди действията на ФИФА.

Рой Кийн определи ситуацията като „приятелско действие“, което вреди на подготовката на противниковия отбор.

Гари Невил бе още по-категоричен:

„Абсолютно вони… правилата са едни и същи за всички.“

Иън Райт нарече решението „срамно“ и настоя, че наказанията трябва да се изтърпяват по време на турнира.

Сблъсъкът между САЩ и Белгия вече беше зареден с напрежение, но спорното решение на ФИФА и реакцията на Ибрахимович добавиха нов пласт към дискусиите около Мондиал 2026.