Пол Скоулс: Мисля, че Англия е в сериозна беда...

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс направи своята прогноза за предстоящия четвъртфинал на Англия срещу Норвегия на Мондиал 2026.

Селекцията на Томас Тухел влиза в двубоя след впечатляваща победа с 3:2 над Мексико на емблематичния стадион „Ацтека“ в осминафиналите, пише gong.bg. „Трите лъва“ демонстрираха изключителна игра и заслужено триумфираха, въпреки че доиграха мача с 10 души заради червения картон на Джарел Куанса.



Следващото предизвикателство пред Англия е тимът на Норвегия, който си осигури място на четвъртфиналите след знакова победа с 2:1 над Бразилия. В основно оръжие за скандинавците отново се превърна суперзвездата на Манчестър Сити Ерлинг Халанд. Той отбеляза решителен дубъл срещу „селесао“, с което сметката му на тазгодишния Мондиал набъбна на цели 7 гола.



Опазването на Халанд в събота ще бъде от решаващо значение за Англия, но Пол Скоулс вярва, че „Трите лъва“ ще успеят да преодолеят този съперник и да достигнат до полуфиналите. Въпреки това, бившият халф изрази сериозни опасения за по-късния етап от турнира.



„Мисля, че сме в сериозна беда...“



Скоулс загатна, че Англия ще има огромни проблеми, когато се изправи срещу наистина „голям отбор“, визирайки потенциални сблъсъци с Аржентина, Испания или Франция.



„Мисля, че щяхме да победим Бразилия сравнително лесно. Просто смятам, че сме твърде добри и твърде физически доминантни в средата на терена“, сподели Скоулс. „Все още мисля, че ще победим и Норвегия, но Халанд...“



„Никога не е било приятно да играя срещу тях – Швеция, Дания... Те са като роботи.“