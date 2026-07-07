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Пол Скоулс: Мисля, че Англия е в сериозна беда...

Пол Скоулс: Мисля, че Англия е в сериозна беда...

7 Юли, 2026 20:09 882 0

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Бившият футболист на Манчестър Юнайтед направи своята прогноза за предстоящия четвъртфинал с Норвегия

Пол Скоулс: Мисля, че Англия е в сериозна беда... - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс направи своята прогноза за предстоящия четвъртфинал на Англия срещу Норвегия на Мондиал 2026.

Селекцията на Томас Тухел влиза в двубоя след впечатляваща победа с 3:2 над Мексико на емблематичния стадион „Ацтека“ в осминафиналите, пише gong.bg. „Трите лъва“ демонстрираха изключителна игра и заслужено триумфираха, въпреки че доиграха мача с 10 души заради червения картон на Джарел Куанса.

Следващото предизвикателство пред Англия е тимът на Норвегия, който си осигури място на четвъртфиналите след знакова победа с 2:1 над Бразилия. В основно оръжие за скандинавците отново се превърна суперзвездата на Манчестър Сити Ерлинг Халанд. Той отбеляза решителен дубъл срещу „селесао“, с което сметката му на тазгодишния Мондиал набъбна на цели 7 гола.

Опазването на Халанд в събота ще бъде от решаващо значение за Англия, но Пол Скоулс вярва, че „Трите лъва“ ще успеят да преодолеят този съперник и да достигнат до полуфиналите. Въпреки това, бившият халф изрази сериозни опасения за по-късния етап от турнира.

„Мисля, че сме в сериозна беда...“

Скоулс загатна, че Англия ще има огромни проблеми, когато се изправи срещу наистина „голям отбор“, визирайки потенциални сблъсъци с Аржентина, Испания или Франция.

„Мисля, че щяхме да победим Бразилия сравнително лесно. Просто смятам, че сме твърде добри и твърде физически доминантни в средата на терена“, сподели Скоулс. „Все още мисля, че ще победим и Норвегия, но Халанд...“

„Никога не е било приятно да играя срещу тях – Швеция, Дания... Те са като роботи.“


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