Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вятър на промяната в Ювентус: Фредерик Масара поема футболното ръководство, Киелини с ключова позиция

Вятър на промяната в Ювентус: Фредерик Масара поема футболното ръководство, Киелини с ключова позиция

7 Юли, 2026 19:44 272 0

  • джорджо киелини-
  • ювентус-
  • фредерик масара-
  • директор-
  • бианконерите-
  • джовани карневали-
  • марко отолини

Масара влиза в управлението на „Старата госпожа“

Вятър на промяната в Ювентус: Фредерик Масара поема футболното ръководство, Киелини с ключова позиция - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус официално обяви назначаването на Фредерик Масара за нов футболен директор. С този ход „бианконерите“ демонстрират амбиция за стабилност и новаторство, като Масара ще работи рамо до рамо с изпълнителния директор Джовани Карневали и спортния директор Марко Отолини, който също е сред най-новите попълнения в управленския екип.

Фредерик Масара не е непознато име за феновете на Серия „А“. 57-годишният италианец е преминал през различни роли във футбола – от играч и помощник-треньор до ръководител на елитни клубове. Директорската му кариера стартира през 2008 г. в Палермо, а след това Масара оставя следа в Рома, където работи почти десетилетие. В Милан той си партнира успешно с легендата Паоло Малдини, а след кратък престой във френския Рен и завръщане в Рома, сега Масара поема ново предизвикателство в Торино.

Джовани Карневали, новият изпълнителен директор на Ювентус, не скри ентусиазма си от пристигането на Масара. „Уверен съм, че заедно ще изградим здрава и компетентна структура, която ще подкрепя нашите амбиции – както днес, така и утре. Добре дошъл в черно-бялото семейство, Фредерик! Твоят опит и задълбочени познания са безценен актив за клуба“, заяви Карневали пред официалния сайт на Ювентус.

Докато Масара поема спортното ръководство, друга клубна икона получава нова мисия. Джорджо Киелини, доскоро отговарящ за футболната стратегия, вече ще бъде директор по клубните въпроси. Легендарният защитник ще има ключова роля в изграждането и поддържането на отношения с институции, партньори и спортни организации както в Италия, така и на международната сцена. Киелини ще бъде лицето на Ювентус пред света – още един знак, че клубът залага на опит, авторитет и модерно управление.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове