Вятър на промяната в Ювентус: Фредерик Масара поема футболното ръководство, Киелини с ключова позиция

Ювентус официално обяви назначаването на Фредерик Масара за нов футболен директор. С този ход „бианконерите“ демонстрират амбиция за стабилност и новаторство, като Масара ще работи рамо до рамо с изпълнителния директор Джовани Карневали и спортния директор Марко Отолини, който също е сред най-новите попълнения в управленския екип.

Фредерик Масара не е непознато име за феновете на Серия „А“. 57-годишният италианец е преминал през различни роли във футбола – от играч и помощник-треньор до ръководител на елитни клубове. Директорската му кариера стартира през 2008 г. в Палермо, а след това Масара оставя следа в Рома, където работи почти десетилетие. В Милан той си партнира успешно с легендата Паоло Малдини, а след кратък престой във френския Рен и завръщане в Рома, сега Масара поема ново предизвикателство в Торино.

Джовани Карневали, новият изпълнителен директор на Ювентус, не скри ентусиазма си от пристигането на Масара. „Уверен съм, че заедно ще изградим здрава и компетентна структура, която ще подкрепя нашите амбиции – както днес, така и утре. Добре дошъл в черно-бялото семейство, Фредерик! Твоят опит и задълбочени познания са безценен актив за клуба“, заяви Карневали пред официалния сайт на Ювентус.

Докато Масара поема спортното ръководство, друга клубна икона получава нова мисия. Джорджо Киелини, доскоро отговарящ за футболната стратегия, вече ще бъде директор по клубните въпроси. Легендарният защитник ще има ключова роля в изграждането и поддържането на отношения с институции, партньори и спортни организации както в Италия, така и на международната сцена. Киелини ще бъде лицето на Ювентус пред света – още един знак, че клубът залага на опит, авторитет и модерно управление.