Майкъл Карик: Манчестър Юнайтед е гладен за успехи и нови отличия

Майкъл Карик, който поема Манчестър Юнайтед за първи пълен сезон като старши треньор, излъчва увереност и решителност преди старта на новата кампания. В интервю за клубната медия, той подчерта, че отборът е на прав път и е готов да се изправи срещу всяко предизвикателство, което предстои.

Карик не крие възхищението си от състава, с който разполага. По думите му, футболистите на Юнайтед са не само изключително талантливи, но и демонстрират завидна отдаденост и жажда за победи. "Това, което виждам всеки ден на тренировките, ме кара да вярвам, че изграждаме нещо специално. Момчетата са мотивирани, обичат клуба и са готови да дадат всичко от себе си за успеха на Манчестър Юнайтед", сподели наставникът.

Мениджърът подчерта, че основната задача пред отбора е да поддържа високо ниво през целия сезон във Висшата лига, като същевременно се стреми към успехи във всички турнири. "Имаме качествата да се противопоставим на най-силните съперници. Сега е време да покажем това през цялата кампания и да се борим за всяка възможна купа", категоричен е Карик.

"Готови сме да започнем новия сезон и да подарим на привържениците още от онези специални моменти, които са в сърцето на Юнайтед", завърши Карик.