Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Волейбол »
Националният тим по волейбол до 18г. започна успешно Европейското първенство в Италия

Националният тим по волейбол до 18г. започна успешно Европейското първенство в Италия

7 Юли, 2026 22:57 529 2

  • националният отбор по волейбол-
  • българия-
  • франция-
  • старт-
  • европейсктото първенство-
  • италия-
  • мирослав живков

Младите "лъвове" сломиха шампиона Франция

Националният тим по волейбол до 18г. започна успешно Европейското първенство в Италия - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор по волейбол на България за мъже под 18 години победи шампиона Франция за старт на Европейсктото първенство в Италия. Тимът ни, воден от Мирослав Живков, надигра съперника с 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:19).

България игра много силно и постоянно с изключение на втория гейм. Французите станаха европейски шампиони преди две години в София. В първия гейм най-силното ни оръжие беше блокадата, срещу която съперникът не успя да се справи. От самото му начало започнахме да трупаме преднина и да я надграждаме. Поведохме с 11:6, но това не ни успокои. Французите опитваха всичко, за да се върнат в играта. Тяхното силно оръжие пък беше началният удар. Така частта завърши драматично. Получихме геймбол при 24:23 и го спечелихме.

Във втория гейм доминацията беше на Франция. Много бързо преднината на „петлите“ стана 15:6 и в този момент беше ясно, че няма как да поведем с 2:0. Без проблеми съперникът спечели с 25:18.

Българите дадоха отличен отговор в третата част. Подобно на първия гейм от самото начало дръпнахме в резултата. Блокадата ни отново работеше отлично. България поведе с 15:10, но Франция намали изоставането си до една точка – 20:19 за нас. До края на частта обаче ние отново си върнахме играта и спечелихме – 25:21.

Най-оспорван беше четвъртият гейм. Франция започна с 3:0, ние се върнахме със 7:6. От 12:12 започна размяна на точки и никой не успяваше да натрупа преднина. При 18:16 за Франция направихме големия си удар – пет поредни точки! В този момент показахме характер и авансът ни стана 23:19. Тогава направихме точка, която Франция оспорва, но неуспешно. Дойде ред на пет поредни мачбола. Още първия беше успешен – победа за България!

Утре България играе втория си двубой срещу Германия от 13,30 часа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    0 0 Отговор
    Браво на момчетата, ако изчистят грешките си при сервиз имат шанс да постигнат добро класиране, иначе при блокада бяха железни.

    23:44 07.07.2026

  • 2 Бггг

    0 0 Отговор
    Лъвове

    00:07 08.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове