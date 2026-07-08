Христо Янев: Надявам се, че сме готови

Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде пресконференция преди първия мач срещу Дери Сити в Лига Европа. Той заяви, че за него напрежението е привилегия, но няма такова между специалиста и феновете. Янев разкри още, че се водят разговори за продажбата на Лумбард Делова.

"Надявам се, че сме готови. Подготвихме се добре. Имаме футболисти, които не са на 100%, които закъсняха за лагера. Утре ще разберем колко и дали сме се подготвили добре", започна Янев, цитиран от gong.bg.

"Всички ще бъдат налични. Кои ще вземат и колко игрово време, ще разберете. Джеймс Ето`о вече започна футболни тренировки с отбора. Надявам се да мога да го изпозвам още в първия мач", продължи той.

"И двете крила са вече готови. Имаха дребни неразположения. Те вече са в добро състояние. Всички се подготвяме ЦСКА да започне добре, но и да бъде добре през цялата година. Процесът е отворен, може да има нови попълнения", добави той.

"Запознати сме с това, което представлява Дери Сити в момента. Подготвяме се за това, което те предлагат. Тревната настилка ще е еднаква и за тях, и за нас. Очаквам тежък мач, с много единоборства".

"Когато започнах с идеята да бъда треньор - това беше мечтата ми - да изведа моя отбор да играе в Европа. Утре след мача мога да ви кажа какво е усещането. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш какво ти казва треньора. Надявам се опитът, който имам в такива мачове като футболист да ми помогне за това, което предстои утре", продължи треньорът на ЦСКА.

"С Делова се водят разговори. Най-вероятно ще бъде извън групата за мача. Правим всичко възможно да картотекираме Жан-Филип Гбамин. Лапеня? Аз като треньор трябва да направя най-доброто за отбора и заради това той е извън картотеките. При Кевин Додай и Матиас Фаетон ситуацията е по-различна. За Фаетон се водят разговори, докато при Кевин преценявам кои футбилисти ще са ни най-полезни и той остава извън групата", коментира Янев.

"Имаме идея в главата си. Ние като отбор не се нуждаем от нищо специално. Нуждаем се от подкрепата на нашите фенове. ЦСКА в Европа е нещо специално, а специалното го правят феновете. Призовавам ги да ни подкрепят и да ни бутат напред. Историята на ЦСКА в турнирите ни задължава да даваме най-доброто от себе си. Това ще го кажа на футболистите преди да излязат на терена. Трябва да разберем, че историята е история, а за да сме част от нея трябва да напишем нова".

"За мен напрежението е привилегия. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред. Това искам аз", каза Янев.