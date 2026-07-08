Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА се разделя с Лумбард Делова: Косовският национал поема към турската Суперлига

ЦСКА се разделя с Лумбард Делова: Косовският национал поема към турската Суперлига

8 Юли, 2026 17:17 643 0

  • лумбард делова-
  • цска-
  • национал-
  • трансфер-
  • амедспор-
  • суперлигата

Амедспор активира клаузата на защитника, трансферът е на финалната права

ЦСКА се разделя с Лумбард Делова: Косовският национал поема към турската Суперлига - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лумбард Делова, досегашният стълб в отбраната на ЦСКА, поема по нов път в кариерата си. Косовският национал е на крачка от официален трансфер в турския елитен клуб Амедспор, който наскоро си извоюва място в Суперлигата.

Според информация на „Мач Телеграф“, ръководството на Амедспор е платило освобождаващата клауза в договора на Делова, възлизаща на внушителните 950 000 евро. Сделката бележи първия изходящ трансфер за „червените“ през това лято и е ясен сигнал за амбициите на турския клуб да се утвърди сред най-добрите.

Лумбард Делова вече се намира в Турция, където преминава през задължителните медицински тестове. Въпреки че наскоро се възстанови от травма и се включи в подготовката на ЦСКА едва преди седмица, очакванията са, че няма да има пречки пред финализирането на трансфера. Официалното обявяване на сделката се очаква в рамките на следващите 24 часа.

27-годишният защитник пристигна на „Българска армия“ през юли 2024 г. и оттогава изигра 69 мача с червената фланелка, като се отчете с четири попадения и две асистенции. Въпреки силните си изяви на моменти, формата му бе непостоянна, което доведе до загуба на титулярното му място при Христо Янев.

Междувременно, турските медии съобщават, че Здравко Димитров – българското крило, което помогна на Амедспор да се изкачи в Суперлигата, е на път да напусне клуба. Това подсилва очакванията за сериозни промени в състава на новака от Диарбекир.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове