ЦСКА се разделя с Лумбард Делова: Косовският национал поема към турската Суперлига

Лумбард Делова, досегашният стълб в отбраната на ЦСКА, поема по нов път в кариерата си. Косовският национал е на крачка от официален трансфер в турския елитен клуб Амедспор, който наскоро си извоюва място в Суперлигата.

Според информация на „Мач Телеграф“, ръководството на Амедспор е платило освобождаващата клауза в договора на Делова, възлизаща на внушителните 950 000 евро. Сделката бележи първия изходящ трансфер за „червените“ през това лято и е ясен сигнал за амбициите на турския клуб да се утвърди сред най-добрите.

Лумбард Делова вече се намира в Турция, където преминава през задължителните медицински тестове. Въпреки че наскоро се възстанови от травма и се включи в подготовката на ЦСКА едва преди седмица, очакванията са, че няма да има пречки пред финализирането на трансфера. Официалното обявяване на сделката се очаква в рамките на следващите 24 часа.

27-годишният защитник пристигна на „Българска армия“ през юли 2024 г. и оттогава изигра 69 мача с червената фланелка, като се отчете с четири попадения и две асистенции. Въпреки силните си изяви на моменти, формата му бе непостоянна, което доведе до загуба на титулярното му място при Христо Янев.

Междувременно, турските медии съобщават, че Здравко Димитров – българското крило, което помогна на Амедспор да се изкачи в Суперлигата, е на път да напусне клуба. Това подсилва очакванията за сериозни промени в състава на новака от Диарбекир.