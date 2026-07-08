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Тиери Анри с възторжени думи за Лионел Меси

Тиери Анри с възторжени думи за Лионел Меси

8 Юли, 2026 19:09 781 7

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  • спортни новини

Сълзи, пропуски и гениалност: Как Меси отново омагьоса света

Тиери Анри с възторжени думи за Лионел Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Аржентинският капитан Лионел Меси за пореден път доказа, че границите между човешкото и свръхестественото във футбола са размити, когато той е на терена. След като пропусна дузпа в напрегнатия осминафинал от световното първенство по футбол срещу Египет, Меси не само се реваншира с гол и асистенция, но и изведе „гаучосите“ до драматична победа с 3:2.

Легендарният нападател на Арсенал и Франция, а днес уважаван анализатор на Fox, Тиери Анри, не скри възхищението си от аржентинската звезда. „Погледнете го – сълзите му казват всичко. Този момент разкрива колко много значи футболът за него и за отбора му. Първо ни показа, че е уязвим, че е човек – пропусна дузпа. Но после… после ни напомни, че е нещо повече. Сякаш събуди спящия звяр в себе си“, сподели Анри с неподправена емоция.

Анри разказа и любопитни случки от съвместните им дни в Барселона: „Видял съм го отблизо на тренировка. Ако усетеше несправедливост – например, че съдията не отсъди фаул – погледът му се променяше. Вземаше топката, вкарваше три гола един след друг и после само казваше: ‘Следващия път отсъди фаул’. Когато Лео влезе в такова настроение, става почти невъзможно да го спреш.“

Дори след 120 минути на терена, Меси не се предаде. „В най-трудните моменти, когато отборът му има най-голяма нужда, той издига играта си на друго ниво. Това е като сцена от филм, която не вярваш, че се случва на живо. Просто феноменално!“, заключи Анри.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    5 4 Отговор
    Тиери Анри голям и какви думи за футбол геният

    19:13 08.07.2026

  • 2 КЪСОКРАК НАПОМПАН

    4 6 Отговор
    СЪС ХИМИЯ ДЪРТАК.БЕЗ СЪДИИТЕЕ Е ЗЕРООООООО....

    19:24 08.07.2026

  • 3 Наблюдател

    2 3 Отговор
    Ако не бяха коментаторите да му се възхищават, трудно можеше да го отделиш от останалите. Някой път ще го забележиш, как ситни с късите си крачета, после пак се изгубва.

    19:45 08.07.2026

  • 4 До коментар номер 2 и 3

    3 0 Отговор
    Личи си че не гледате футбол, и не разбирате грам.
    Ходете се гръмнете че хабите кислород.

    20:04 08.07.2026

  • 5 Меси

    4 0 Отговор
    е футболен гений. За разлика от много други гении, Меси прави хората щастливи. Ех, защо и другите гении не бяха като Меси.

    20:08 08.07.2026

  • 6 Дзак

    0 1 Отговор
    Несправедливостта трябва да се наказва!

    20:14 08.07.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    2009 Тиери Анри си поведе топката с ръка и подаде за гол на Франция в бараж за класиране с Ирландия, което не бе видяно от рефера.

    20:26 08.07.2026

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