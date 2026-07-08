Тиери Анри с възторжени думи за Лионел Меси

Аржентинският капитан Лионел Меси за пореден път доказа, че границите между човешкото и свръхестественото във футбола са размити, когато той е на терена. След като пропусна дузпа в напрегнатия осминафинал от световното първенство по футбол срещу Египет, Меси не само се реваншира с гол и асистенция, но и изведе „гаучосите“ до драматична победа с 3:2.

Легендарният нападател на Арсенал и Франция, а днес уважаван анализатор на Fox, Тиери Анри, не скри възхищението си от аржентинската звезда. „Погледнете го – сълзите му казват всичко. Този момент разкрива колко много значи футболът за него и за отбора му. Първо ни показа, че е уязвим, че е човек – пропусна дузпа. Но после… после ни напомни, че е нещо повече. Сякаш събуди спящия звяр в себе си“, сподели Анри с неподправена емоция.

Анри разказа и любопитни случки от съвместните им дни в Барселона: „Видял съм го отблизо на тренировка. Ако усетеше несправедливост – например, че съдията не отсъди фаул – погледът му се променяше. Вземаше топката, вкарваше три гола един след друг и после само казваше: ‘Следващия път отсъди фаул’. Когато Лео влезе в такова настроение, става почти невъзможно да го спреш.“

Дори след 120 минути на терена, Меси не се предаде. „В най-трудните моменти, когато отборът му има най-голяма нужда, той издига играта си на друго ниво. Това е като сцена от филм, която не вярваш, че се случва на живо. Просто феноменално!“, заключи Анри.