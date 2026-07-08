Край на една епоха: Златко Далич се сбогува с хърватския национален отбор

След почти десетилетие, изпълнено с триумфи, емоции и исторически моменти, Златко Далич официално се разделя с поста национален селекционер на Хърватия. Решението, потвърдено от Хърватската футболна федерация, бележи края на една златна ера за балканската футболна гордост.

Далич пое юздите на хърватския национален отбор през 2017 година, когато малцина вярваха, че предстои нещо изключително. Само година по-късно, под негово вещо ръководство, „ватрените“ изумиха света, достигайки финала на Мондиал 2018 в Русия и завоювайки сребърните медали – най-големият успех в историята на хърватския футбол. Четири години по-късно, в Катар, хърватите отново доказаха класата си, като се окичиха с бронзовите отличия на Световното първенство през 2022 година. През 2023-а Далич изведе отбора и до финал в Лигата на нациите, където Хърватия се нареди на второ място.

Въпреки славните мигове, Мондиал 2026 донесе горчивина – хърватите отпаднаха драматично от Португалия след загуба с 1:2 в 1/16-финалите, а отмененият изравнителен гол в последните секунди, след намеса на ВАР, остави горчив вкус у феновете. Именно след този емоционален момент Далич е взел тежкото решение да се оттегли, като лично е уведомил президента на федерацията Мариян Кустич.

„Това беше най-трудното решение в живота ми. Да водя националния отбор на Хърватия е най-голямата чест и отговорност, която съм имал. Въпреки подкрепата, която получих напоследък, усещам, че моментът да затворя тази глава е настъпил. Напускам с високо вдигната глава и сърце, изпълнено с гордост, че бях част от най-успешните години на хърватския футбол. Пожелавам на отбора и бъдещия селекционер още по-големи успехи“, сподели Далич при раздялата си.

Медиите в Хърватия вече спекулират с името на Славен Билич като фаворит за нов национален селекционер. 57-годишният специалист не е непознат на феновете – той вече е водил „ватрените“ между 2006 и 2012 година, а богатият му опит включва престижни клубове като Локомотив Москва, Бешикташ, Уест Хем, Ал Итихад, Уест Бромич и Уотфорд.