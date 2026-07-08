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Нов скандал разтърсва Мондиал 2026: Аржентински съдии на четвъртфинала Франция – Мароко предизвикаха буря от недоволство

Нов скандал разтърсва Мондиал 2026: Аржентински съдии на четвъртфинала Франция – Мароко предизвикаха буря от недоволство

8 Юли, 2026 20:39 1 091 7

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Фенове настръхнаха срещу избора на ФИФА: „Да сложат и Меси във VAR стаята!

Нов скандал разтърсва Мондиал 2026: Аржентински съдии на четвъртфинала Франция – Мароко предизвикаха буря от недоволство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол 2026 се оказа арена не само на спортни битки, но и на разгорещени полемики. Решението на ФИФА да повери съдийството на четвъртфиналния сблъсък между Франция и Мароко изцяло на аржентинска бригада разпали истинска буря в социалните мрежи и сред футболните фенове по цял свят.

Главният арбитър на срещата ще бъде опитният Факундо Тейо, който е на 44 години и вече има зад гърба си няколко престижни международни мача. До него ще застанат сънародниците му Хуан Пабло Белати и Габриел Чаде, а четвърти съдия ще бъде Дарио Ерера. Резервният арбитър Кристиан Наваро също е част от аржентинския екип.

Новината за аржентинското съдийско присъствие на ключовия мач предизвика лавина от възмущение. Социалните мрежи буквално завряха от коментари: „ФИФА вече не се крие. Защо не сложат и Меси във VAR стаята?“, „Всички съдии са аржентинци – това е абсурд!“, „Срамота, всичко се настройва в полза на Аржентина!“. Мнозина фенове и анализатори изразиха опасения, че настоящите световни шампиони се ползват с привилегии от страна на съдиите, особено след спорните решения в мача с Египет.

Тейо вече е ръководил два двубоя от груповата фаза на Мондиал 2026 – между Република Южна Африка и Южна Корея (1:0), както и между Канада и Босна и Херцеговина (1:1). Аржентинецът не е новак на световната сцена – през 2022 година той също бе част от съдийския екип на Мондиала, където му бяха поверени три срещи.

За разлика от горещия сблъсък Франция – Мароко, вторият четвъртфинал между Испания и Белгия ще бъде ръководен от английския рефер Майкъл Оливър. По тъчлините ще му помагат Стюарт Бърт и Джеймс Мейнуоринг, а четвърти съдия ще бъде Рамон Абати от Бразилия. ВАР системата ще бъде под зоркия поглед на Рафаел Алвеш, също от Бразилия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние помним

    6 0 Отговор
    един французки съдия. Да го таковам…… ограбил един отбор в Щатите 1994. Хайде холан. А по принцип петлетата ще идат курбан на мароканските скакалци.

    20:50 08.07.2026

  • 2 Гражданин.

    5 2 Отговор
    Те направо да дадат купата на Аржентина и всичко да свършва.

    Коментиран от #5

    20:51 08.07.2026

  • 3 Лост

    4 0 Отговор
    А какъв беше снощи съдията на Египет -Аржентина? Не беше ли французин?

    Коментиран от #4

    21:10 08.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Две глупости не правят едно умно решение! Абсолютно недопустимо е бригада от същата националност, каквато е тази на следващия съперник да ръководи мач! Теоретично при възникване на ситуация , която е 50 на 50, няма сила на света която да го спре да вземе решение, което счита за по изгодно за собствената си държава! Разбирам ако липсват други съдии, разбирам ако бригадата е мултинационална, но при наличие на такъв избор да сложиш четирима аржентинци в мач, които определя следващият съперник на Аржентина или на този етап , мач в който може да бъде отстранен най сериозния съперник за финала, е те това е престъпление срещу спорта и феърплея!

    21:31 08.07.2026

  • 5 Те снощи им я дадоха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гражданин.":

    И да мрънкаш и да не мрънкаш оня гологлавия на трибуната става все по-намръщен защото вижда че не му излиза крайната цел а ние осъзнаваме манипулациите му. Когато неговия Фаворит не става и се чуди как да завоалира нещата ние го ловим...... Ще е все по-намръщен

    Коментиран от #6

    21:43 08.07.2026

  • 6 Коментаторът псевдо Роналдо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Те снощи им я дадоха":

    в студиото на БНТ в момента в който един от гостите заяви че отменения гол за египет е явен провал на съдийството и на fair player той веднага го прекъсна за да няма дебат и да прикрие истината. Представяте ли си докъде стигат манипулациите. До псевдо Роналдо в студиото на нашата първа национална телевизия. А ние гледаме измислено първенство което ни отвращава . И това е международен отзвук от много съдии и анализатори които разбира се не са подвластни на FIFA и на този гологла Х

    21:48 08.07.2026

  • 7 ХиХи

    0 0 Отговор
    Нищо им нема на църните францета, да разберат и те че белите от Марока са си бели

    21:58 08.07.2026

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