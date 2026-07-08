Нов скандал разтърсва Мондиал 2026: Аржентински съдии на четвъртфинала Франция – Мароко предизвикаха буря от недоволство

Световното първенство по футбол 2026 се оказа арена не само на спортни битки, но и на разгорещени полемики. Решението на ФИФА да повери съдийството на четвъртфиналния сблъсък между Франция и Мароко изцяло на аржентинска бригада разпали истинска буря в социалните мрежи и сред футболните фенове по цял свят.

Главният арбитър на срещата ще бъде опитният Факундо Тейо, който е на 44 години и вече има зад гърба си няколко престижни международни мача. До него ще застанат сънародниците му Хуан Пабло Белати и Габриел Чаде, а четвърти съдия ще бъде Дарио Ерера. Резервният арбитър Кристиан Наваро също е част от аржентинския екип.

Новината за аржентинското съдийско присъствие на ключовия мач предизвика лавина от възмущение. Социалните мрежи буквално завряха от коментари: „ФИФА вече не се крие. Защо не сложат и Меси във VAR стаята?“, „Всички съдии са аржентинци – това е абсурд!“, „Срамота, всичко се настройва в полза на Аржентина!“. Мнозина фенове и анализатори изразиха опасения, че настоящите световни шампиони се ползват с привилегии от страна на съдиите, особено след спорните решения в мача с Египет.

Тейо вече е ръководил два двубоя от груповата фаза на Мондиал 2026 – между Република Южна Африка и Южна Корея (1:0), както и между Канада и Босна и Херцеговина (1:1). Аржентинецът не е новак на световната сцена – през 2022 година той също бе част от съдийския екип на Мондиала, където му бяха поверени три срещи.

За разлика от горещия сблъсък Франция – Мароко, вторият четвъртфинал между Испания и Белгия ще бъде ръководен от английския рефер Майкъл Оливър. По тъчлините ще му помагат Стюарт Бърт и Джеймс Мейнуоринг, а четвърти съдия ще бъде Рамон Абати от Бразилия. ВАР системата ще бъде под зоркия поглед на Рафаел Алвеш, също от Бразилия.