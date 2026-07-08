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Симеон Николов стана играч на Лубе Чивитанова

Симеон Николов стана играч на Лубе Чивитанова

8 Юли, 2026 21:04 570 0

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Двама братя, една мечта и тригодишен договор в италианския гранд

Симеон Николов стана играч на Лубе Чивитанова - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Симеон Николов официално стана част от редиците на Кучине Лубе Чивитанова. Младият талант сложи подписа си под тригодишен контракт, с което затвърди амбициите си за развитие на най-високо ниво.

Само на 19 години, Симеон вече има зад гърба си сезон в руската Суперлига, където защитаваше цветовете на Локомотив Новосибирск под ръководството на Пламен Константинов. Сега, с преминаването си в Лубе, той ще има възможността да играе рамо до рамо със своя брат Александър Николов – още един български ас, който наскоро удължи договора си с италианския клуб до 2029 година. Това семейно дуо със сигурност ще донесе свеж полъх и допълнителна мотивация както за Лубе, така и за националния ни отбор.

От ръководството на Лубе не скриха възторга си от новото попълнение: „Успяхме да привлечем един от най-ярките и следени млади волейболисти в света. Въпреки крехката си възраст, Симеон вече е доказал класата си на международната сцена, включително и със сребърния медал от Световното първенство през 2025 година. Очакваме с нетърпение да видим как ще се развие неговият потенциал в нашия клуб.“

Самият Симеон не скри вълнението си от предстоящото предизвикателство: „Изключително съм щастлив и мотивиран да започна това ново приключение. Още от дете мечтаех да играя в италианската Суперлига, но не просто да бъда част от нея, а да се състезавам за клуб с големи амбиции. Сега тази мечта се превръща в реалност с трансфера ми в Лубе. Идвам в Чивитанова с ясната цел да се развивам и да стана най-добрият на своя пост.“

С присъединяването на Симеон Николов към Лубе Чивитанова, българското влияние в европейския волейбол продължава да расте. Двамата братя Николови ще бъдат сред основните фигури в състава на италианския гранд.


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